Botafogo confirma favoritismo, desbanca Palmeiras e se sagra campeão do Campeonato Brasileiro de 2024

08/12/2024 - 18:05

Com gols de Savarino e Gregore, o Botafogo bateu o São Paulo por 2×1 e é o campeão do Campeonato Brasileiro de 2024 pela terceira vez em sua história.

Com 79 pontos ganhos ao longo do campeonato, o clube carioca espantou o fantasma de 2024, quando perdeu fôlego no fim da corrida ao título e viu o Palmeiras vencer pelo segundo ano consecutivo.

Savarino, aos 38 minutos, e Gregore, aos 47 do segundo tempo, marcaram pelo fogão. Willian Gomes foi quem anotou pelo São Paulo.

