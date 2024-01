Botafogo confirma contratação do atacante Savarino, ex-Atlético-MG

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/01/2024 - 12:21 Para compartilhar:

A direção do Botafogo confirmou nesta quinta-feira a contratação do atacante Jefferson Savarino, mais conhecido no futebol brasileiro por sua passagem pelo Atlético-MG. O jogador venezuelano, que estava no Real Salt Lake, nos Estados Unidos, assinou com o clube carioca até dezembro de 2026.

O atleta de 27 anos vai reforçar o setor ofensivo botafoguense, que sofreu na reta final do último Campeonato Brasileiro, quando chegou a exibir 13 pontos de vantagem na liderança. Diante da má fase de Tiquinho Soares, o time do técnico Tiago Nunes penou com a falta de gols nas partidas mais decisivas do segundo turno.

Ao mesmo tempo, o ataque do Botafogo vai perder Diego Costa. O experiente jogador não vai renovar seu contrato com o clube, deixando nova brecha no setor ofensivo. Na prática, Savarino não seria o substituto de Diego Costa pelo estilo diferente de jogo, pela ponta direita.

Savarino se tornou conhecido no futebol brasileiro pelo bom desempenho com a camisa do Atlético-MG entre 2020 e 2022. Ele foi fundamental para as conquistas mais importantes da história recente do time mineiro, em 2021, quando o jogador ajudou a levantar os títulos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro. O venezuelano também esteve nas campanhas do Estadual e da Supercopa do Brasil, ambos em 2022.

No mesmo ano, ele se transferiu para o Real Salt Lake, que disputa a MLS. Lá marcou 18 gols e deu oito assistências em 54 jogos. Pela seleção da Venezuela, o atacante anotou três gols e cinco assistências em 36 partidas.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias