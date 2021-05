Botafogo comunica a saída de Altamiro Bottino, Coordenador Científico do clube Em nota, o Alvinegro explica que o profissional pediu seu desligamento do cargo. Bottino chegou ao clube em janeiro deste ano

Na tarde desta quinta-feira, o Botafogo anunciou a saída do Coordenador Científico Altamiro Bottino. Em nota, o Alvinegro explica que o profissional pediu seu desligamento do cargo. Bottino chegou ao clube em janeiro deste ano, portanto, permaneceu demissão cinco meses depois de sua contratação.

CONFIRA A NOTA OFICIAL DO BOTAFOGO

“O Botafogo comunica que o Coordenador Científico Altamiro Bottino solicitou seu desligamento na tarde desta quinta-feira (20/5). O Clube agradece ao profissional por toda dedicação, desejando sucesso em seus futuros desafios.”

Bottino, que á tinha passagem pelo Botafogo, também trabalhou no Coritiba, no Palmeiras e no São Paulo. Ele veio com a missão de comandar setores como o departamento médico, de fisiologia e preparação física.

