Botafogo comemora título da Libertadores com milhares de torcedores no Rio

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/12/2024 - 19:58 Para compartilhar:

O elenco do Botafogo comemorou neste domingo (1º) pelas ruas do Rio de Janeiro o título da Copa Libertadores, conquistado com a vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 1 na final disputada um dia antes, em Buenos Aires.

A delegação alvinegra aterrissou às 16h13 (horário de Brasília) no aeroporto internacional do Rio e se dirigiu à sede de General Severiano, na zona sul da cidade.

Depois da chegada da equipe, o proprietário da SAF do Botafogo, o americano John Textor, mostrou pela janela do avião uma bandeira do Botafogo, repetindo o gesto do ex-atacante Túlio em 1995, após a conquista do Campeonato Brasileiro daquele ano, último título importante do ‘Glorioso’.

Cerca de 400 pessoas esperaram na saída do aeroporto os campeões da Libertadores, que partiram escoltados por um forte esquema policial.

Milhares de torcedores esperaram a delegação da equipe na Praia de Botafogo e nas imediações de General Severiano. A multidão era tanta que os ônibus tiveram problemas para percorrer os últimos metros até chegar à sede do clube.

Depois da chegada, jogadores e a comissão técnica liderada pelo português Artur Jorge, além de parte da diretoria, subiram em carro aberto e fizeram um trajeto pelas ruas do Rio para mostrar a taça aos torcedores.

Além da Libertadores, o Botafogo está muito perto de conquistar o Campeonato Brasileiro, que pode vir na próxima quarta-feira, quando o time visita o Internacional.

Líder com três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, o alvinegro fica com o título em caso de pelo menos um empate com o Inter em Porto Alegre e uma derrota do Palmeiras para o Cruzeiro.

Caso a combinação de resultados não aconteça na quarta-feira, a decisão fica para a última rodada, no domingo que vem, quando o Botafogo recebe o São Paulo.

prb/cl/cb