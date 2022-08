Botafogo comemora 118 anos com contratações, anuncia americano e irrita torcida

Estadão Conteúdo 12/08/2022 - 23:08 Compartilhe

O Botafogo aproveitou seu aniversário de 118 anos para anunciar a contratação de três novos jogadores. Os mais esperados eram o centroavante Tiquinho Soares e o volante Danilo Barbosa. Mas uma das novas caras na equipe carioca não caiu no gosto da torcida. A chegada do norte-americano Jacob Montes recebeu muitas críticas dos botafoguenses.

Jacob Montes tem 23 anos e joga como meio-campista. Ele pertencia no Crystal Palace, da Inglaterra, equipe que também tem John Textor como um dos proprietários. O atleta estava emprestado a outra equipe do sócio majoritário da SAF do Botafogo, o belga Molenbeek.

Montes já treinava no Botafogo desde julho, sua contratação não foi uma surpresa e causou xingamentos e indignação dos torcedores do clube alvinegro nas redes sociais. O norte-americano não obteve bons resultados nas últimas temporadas e teve poucas oportunidades para jogar.

Os anúncios de Danilo Barbosa e Tiquinho Soares tiveram outra recepção pelos botafoguenses. Danilo Barbosa foi campeão da Libertadores com o Palmeiras em 2021, mas retornou ao Nice, clube que detinha seus direitos econômicos. O volante começou sua carreira no Vasco, tem 26 anos e longa experiência no futebol europeu.

Tiquinho Soares fez muito sucesso no Porto, tendo conquistado o Campeonato Português nas temporadas 2017/18 e 2019/20. O centroavante de 31 anos passou por pequenas equipes brasileiras antes de se transferir para o país lusitano. Na Europa, jogou no Nacional da Ilha da Madeira, no Vitória de Guimarães e no grego Olympiacos. Entre sua passagem pelo Porto e pelo futebol da Grécia, ficou uma temporada no chinês Tianjin Teda.

Para celebrar ainda mais seu 118º aniversário, o Botafogo tem como missão vencer o Atlético Goianiense, neste sábado, às 21h, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.