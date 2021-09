Botafogo chega a ‘número mágico’ para acesso à Série A se mantiver o mesmo aproveitamento em casa Desempenho do Alvinegro atuando nos próprios domínios na atual Série B do Brasileirão chega perto dos 90%; só esse desempenho seria suficiente para alcançar a ascensão

O Estádio Nilton Santos tem sido uma das principais armas do Botafogo nesta Série B do Brasileirão. O Alvinegro é o melhor mandante da competição e tem números impressionantes atuando nos próprios domínios: atualmente, o time conta com 86,1% de aproveitamento em casa.

Este desempenho, por si só, seria suficiente para o Botafogo alcançar a “pontuação mágica” para terminar entre os quatro primeiros colocados e voltar à Série A do Campeonato Brasileiro na próxima temporada.

O Alvinegro somaria 18 pontos nos sete jogos restantes em casa se mantiver o mesmo aproveitamento que possui atualmente. Caso isso se confirme, o clube de General Severiano chegaria a 62 pontos totais na classificação – número que foi suficiente para que equipes subissem nos últimos três anos.

Nessa situação hipotética, a campanha do Botafogo nos próximos sete jogos no Estádio Nilton Santos seria, necessariamente, de seis vitórias e uma derrota. Até aqui, a única equipe que superou o Alvinegro no Estádio Nilton Santos foi o Goiás, na 13ª rodada.

Isso seria levando em conta apenas os jogos dentro de casa, vale ressaltar. O Botafogo ainda tem os compromissos fora do Rio de Janeiro para alcançar o objetivo de retornar à Série A. A equipe sabe, contudo, que possui uma força atuando no Estádio Nilton Santos.

Diante do Sampaio Corrêa, no próximo domingo, a partida no local deve ficar ainda mais especial: a partida marcará o retorno do público após 18 meses de afastamento por conta da pandemia do novo coronavírus.

