Botafogo: Carli não enfrenta o Fluminense; Philipe Sampaio é relacionado pela primeira vez Argentino fica de fora do clássico, válido pela ida da semifinal do Cariocão, e não baterá o recorde de estrangeiro com mais jogos nesta segunda-feira

Joel Carli desfalcará o Botafogo no primeiro jogo semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense nesta segunda-feira (21), no Estádio Nilton Santos. Com dores no tendão, o defensor não está à disposição da equipe. A informação é do “GE” e do repórter Thiago Veras, da Rádio Tupi.

A ausência do argentino dá brecha para a estreia de Philipe Sampaio pelo Glorioso. Outros dois atletas podem fazer o primeiro jogo com a camisa do Botafogo: o zagueiro Willian Klaus e o atacante Vinicius Lopes. Logo que chegou o defensor teve lesão muscular na coxa, enquanto Vinicius teve uma fratura no quinto metatarso do pé. Ambos devem começar a partida no banco já que estão voltando de lesão pela primeira vez.

Outro desfalque é o goleiro Gatito Fernández, convocado para a seleção do Paraguai para as duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Por outro lado, Matheus Nascimento poderá atuar, após a CBF ter adiado em um dia sua apresentação à Seleção Brasileira Sub-20.

Chay, Daniel Borges, Fabinho e Kanu, também estão entre os relacionados para o jogo. Além de Carli, deixam a lista Ewerton Porto, Felipe Ferreira, Igo Gabriel, Jefinho, Lucas Mezenga, Reydson e Romildo.

