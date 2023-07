Botafogo busca virada nos acréscimos, supera Londrina e se aproxima do G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2023 - 21:24 Compartilhe

O Botafogo continua crescendo na luta pelo acesso. Com gol nos acréscimos, o time paulista derrotou o Londrina por 2 a 1 nesta segunda-feira, no Estádio do Café, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os visitantes subiram para o nono lugar, com 30 pontos, cinco a menos do que o Sport, quarto colocado. A equipe local, por sua vez, acabou se complicando na luta contra o rebaixamento: é o 19ª, com 14.

Precisando vencer para reagir na Série B, o Londrina foi com tudo para o ataque e abriu o placar aos 21 minutos. Paulinho Moccelin recebeu pela direita, invadiu a área e tocou por cima de Matheus Albino. O gol, no entanto, não fez bem para o time paranaense, que parou de jogar.

O Botafogo começar a achar espaços e conseguiu empatar antes do intervalo. Aos 50 minutos, após cobrança de falta, Patrick Brey dividiu com o adversário e viu a bola chegar em Salatiel. O atacante só teve o trabalho de desviar para o fundo das redes.

No segundo tempo, o Botafogo teve mais volume de jogo e foi criando uma oportunidade atrás da outra. Aos oito minutos, Thássio exigiu grande defesa de Neneca, que se tornou um dos destaques da partida.

O jogo acabou ficando ríspido com várias faltas pesadas. O árbitro chegou a ser chamado ao VAR para analisar uma possível expulsão de Luiz Henrique, mas manteve a decisão de campo e só deu um amarelo para o atleta pela inflação.

Nos minutos finais, o Londrina voltou a se arriscar e perdeu uma chance incrível. Iago Dias fez boa jogada pela direita e cruzou. Matheus Albino saiu errado, mas Clinton, sem goleiro, jogou para fora. Do outro lado, Patrick Brey recebeu pela esquerda e tentou por cobertura, mandando raspando.

O castigo do Londrina veio no fim. Aos 52 minutos, Edson Cariús achou Edson Carioca dentro da área. O atacante ajeitou e mandou para o fundo das redes para confirmar a vitória do Botafogo.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Juventude no sábado, às 15h30, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. No mesmo dia, às 17h, o Londrina visita o ABC, no Frasqueirão, em Natal.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 X 2 BOTAFOGO-SP

LONDRINA – Neneca; Ezequiel (Léo Morais), Gabriel, Patrick e Marcos Pedro; João Paulo, Moisés Gaúcho (Victor Hugo) e Diego Jardel (Ariel, depois Clinton); Paulinho Moccelin, Zé Vitor (Júnior Dutra) e Iago Dias. Técnico: Eduardo Souza.

BOTAFOGO – Matheus Albino; Thássio, Lucas Dias, Marcio Silva e Patrick Brey; Tárik (Pedro Rodrigues), Guilherme Madruga, Lucas Cardoso (Edson Carioca) e Luiz Henrique (Gustavo Xuxa); Osman (Ivonei) e Salatiel (Edson Carins). Técnico: Marcelo Chamusca.

GOLS – Paulinho Moccelin, aos 21, e Salatiel, aos 50 minutos do primeiro tempo; Edson Carioca, aos 52 do segundo.

ÁRBITRO – Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE).

CARTÕES AMARELOS – Ezequiel, Iago Dias, Paulinho Moccelin e Eduardo Souza (Londrina); Guilherme Madruga, Luiz Henrique, Lucas Dias, Patrick Brey e Tárik (Botafogo).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio do Café, em Londrina (PR).





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias