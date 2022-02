Botafogo busca vencer duas partidas seguidas no Carioca pela primeira vez desde 2020 Alvinegro não conseguiu dois resultados positivos em rodadas consecutivas na edição de 2021; Botafogo tem oportunidade de dar fim a 'jejum' nesta quinta, contra o Madureira

Você sabia que o Botafogo não vence duas partidas de forma consecutiva no Carioca desde 2020? O Alvinegro terá chance de dar fim a esse ‘jejum’ nesta quinta-feira: o clube enfrenta o Madureira às 18h no Estádio Nilton Santos em jogo válido pela 3ª rodada. O duelo será transmitido em tempo real no site do LANCE!.

Por incrível que pareça, o Botafogo não teve vitórias em duas rodadas em sequência no Campeonato Carioca do ano passado. Com Marcelo Chamusca, os triunfos vieram contra Resende, na 2ª rodada, Nova Iguaçu, 6ª, Macaé, 11ª, Nova Iguaçu, semifinal da Taça Rio, e Vasco, final da Taça Rio.

A fase eliminatória não foi com triunfos consecutivos. Após eliminar o Nova Iguaçu, o Alvinegro perdeu o primeiro jogo da decisão para o Cruz-Maltino por 1 a 0. O Glorioso devolveu o placar na semana seguinte e perdeu o troféu na decisão por pênaltis.

O time terá chance de dar fim a esse ‘tabu’ contra o Tricolor Suburbano. O time de Enderson Moreira vem de vitória sobre o Bangu no último domingo e pode, finalmente, voltar a vencer duas seguidas no Estadual.

A última vez que isso aconteceu foi na edição de 2020, quando o Botafogo emendou triunfos seguidos contra Macaé, Resende e Vasco entre as 4ª e 6ª rodadas da Taça Guanabara. Este jogo contra o Cruz-Maltino foi disputado no dia 2 de fevereiro – ou seja, há praticamente exatos dois anos que o Alvinegro não sente o gosto de vitórias seguidas no Estadual.

Contra o Madureira, Enderson Moreira segue o plano de dar continuidade ao elenco na busca por ritmo aos jogadores após a reapresentação do elenco na pré-temporada. Nada como, claro, fazê-lo vencendo e aumentando a moral dos atletas – unindo o útil ao agradável, também dando fim ao ‘jejum’ das vitórias consecutivas.

