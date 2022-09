Botafogo busca primeira vitória no segundo turno do Brasileirão contra o Fortaleza

Parceria Lance & IstoÉ 04/09/2022 - 5:00 Compartilhe







Oito ou oitenta. O Botafogo enfrenta o Fortaleza às 16h deste domingo, em jogo válido pela 25ª rodada do Brasileirão, com a síndrome entre o “inferno e o paraíso”. Ou a equipe comandada por Luís Castro deixa a Arena Castelão aliviada ou totalmente pressionada. O jogo terá transmissão em tempo real no site do L!.

O Botafogo vive um momento de instabilidade. O Alvinegro é um dos quatro clubes que ainda não venceu no segundo turno do Brasileirão – três empates e duas derrotas no período.

As performances impactam na tabela. A equipe comandada por Luís Castro está a dois pontos do Cuiabá, primeiro time na zona de rebaixamento. Essa é a menor distância que o Glorioso já esteve do Z4 desde que o Brasileirão foi iniciado.

Mas a chance da redenção é grande, o que transforma o duelo em direto. Três pontos separam Botafogo, 14º colocado, e Fortaleza, 12º, na tabela. Se vencer, o Glorioso se afasta do Z4 e, consequentemente, faz um adversário retornar para o ‘bolo’.

O Leão, vale relembrar, está em plena ascensão. Lanterna em boa parte do primeiro turno, o Fortaleza engrenou e está com 100% de aproveitamento na segunda metade do Brasileirão até aqui.

