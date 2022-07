Botafogo busca complicada reviravolta contra o América-MG na Copa do Brasil

Ainda sem conseguir deslanchar sob o comando do português Luis Castro, o Botafogo precisa de um “milagre” nesta quinta-feira para avançar na Copa do Brasil. A partir das 21 horas, o alvinegro carioca enfrenta o América-MG, no estádio Nilton Santos, no Rio, pelas oitavas de final. Não bastasse estar jogando mal, o time precisa de uma goleada para avançar depois de perder o jogo de ida por 3 a 0, em Belo Horizonte. Já os mineiros podem perder por até dois gols de diferença que ficam com a vaga nas quartas. Uma vitória botafoguense por três gols de vantagem leva a decisão para os pênaltis.

Quem passar embolsa R$ 3,9 milhões de premiação e só vai conhecer seu adversário das quartas de final após sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Diante da necessidade de fazer gols, Luis Castro pode mexer no esquema tático do Botafogo, trocando o 3-5-2 pelo 4-3-3. Se isso acontecer, o atacante Matheus Nascimento, que foi poupado na derrota para o Cuiabá, por 2 a 0, pelo Brasileirão, entra no lugar do zagueiro Philipe Sampaio.

Além de Matheus Nascimento, o técnico volta a contar com o lateral-direito Saravia e o atacante Vinícius Lopes, que cumpriram suspensão no final de semana. Por outro lado, o zagueiro Víctor Cuesta fraturou os ossos da face e é desfalque, assim como o volante Luis Oyama, que já atuou na Copa do Brasil pelo Mirassol.

O técnico tentou passar em suas palavras uma esperança de virada. “Acreditamos que podemos conseguir em cada jogo buscar o sucesso que o jogo pode nos dar. É difícil porque eles têm vantagem de 3 a 0. Vamos conseguir? Eu acredito sempre que sim. No final comentaremos o que aconteceu, e eu serei sempre o responsável, assumirei minhas responsabilidades”, afirmou Luis Castro.

Assim como o time carioca, o América-MG tem boas e más notícias. Os atacantes Everaldo e Wellington Paulista estão no departamento médico. Já o zagueiro Éder e o atacante Henrique Almeida ficam à disposição após cumprirem suspensão na derrota para o Internacional, por 1 a 0, na última segunda-feira, pelo Brasileirão.

Nenhum dos reforços, porém, deve ser titular. Mas isso não quer dizer que Vagner Mancini não vai mexer. O zagueiro Iago Maidana e o lateral-esquerdo Danilo Avelar podem aparecer nos lugares de Conti e Marlon, respectivamente. Poupado contra o Internacional, Aloísio volta a fazer a função de camisa 9 no lugar do meia Índio Ramírez, improvisado em Porto Alegre (RS).

“Tenho certeza que o América será forte na quinta-feira, mas respeitando o futebol. É importante, mesmo com a vantagem, que a gente vá para lá e faça um jogo benfeito, de marcação, velocidade, para assegurarmos a nossa vaga. Não tem nada definido”, ponderou Vagner Mancini.