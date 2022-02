Botafogo busca a primeira vitória em casa no Paulistão diante do Água Santa

Embalado pela vitória fora de casa sobre o Guarani, por 2 a 0, no meio da semana, o Botafogo entra em campo pela sexta rodada do Campeonato Paulista buscando a primeira vitória em casa na competição. O time de Ribeirão Preto recebe neste sábado, a partir das 16h, o Água Santa, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

O Botafogo ainda não venceu em casa. Nos dois jogos que fez em Ribeirão Preto, empatou ambos – com Santo André por 0 a 0 e com a Ferroviária por 1 a 1. Mesmo assim, soma oito pontos no Grupo D, mesma pontuação de dois concorrentes da chave: Mirassol e Ituano e dois a menos do que o líder Palmeiras. Em cinco jogos são duas vitórias, dois empates e uma derrota.

O Água Santa está no Grupo A e soma quatro pontos, na terceira colocação. Em cinco jogos, venceu uma partida, empatou uma e perdeu três. Depois de três derrotas nas três primeiras rodadas (São Bernardo, Ferroviária e Palmeiras), o Água Santa está dois jogos invictos – vitória sobre o Novorizontino por 1 a 0 e empate com o Ituano por 2 a 2 – no Estadual.

No Botafogo, o técnico Leandro Zago não tem desfalques e conta o retorno do zagueiro Diego Guerra, recuperado de lesão. No ataque, a dúvida é entre Dudu e Matheus Carvalho, enquanto Marlon e Luis Morales disputam uma posição na lateral-direita.

Após vencer o Guarani, o treinador pediu ambição aos jogadores para o restante da competição. “Precisamos aumentar o nosso repertório de jogo e estamos buscando esse salto. Quando tivermos a bola, temos que dominar e empurrar o adversário, mas para isso é preciso tempo. Queremos evoluir e melhorar jogo a jogo. Eu falo para eles muito sobre ambição, buscar a vitória, buscar conquistas, marcar a história dentro do clube”, completou.

No Água Santa, o técnico Sérgio Guedes vai precisar quebrar a cabeça para escalar o time. Os zagueiros Rodrigo Sam e Hélder, além do volante Cristiano, cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O meia Luan Dias e o atacante Denilson seguem no departamento médico.

Na defesa, Marcondes deve ser o novo companheiro de Jeferson Bahia, já que Rodrigo Sam vinha atuando como volante. Assim, as novidades no meio-campo seriam Emerson e Jean Martim.

