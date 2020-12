Botafogo: Bruno Nazário se recupera de Covid-19, treina, mas está fora de jogo contra o Corinthians

O Botafogo tem um desfalque confirmado para enfrentar o Corinthians. O treinador Eduardo Barroca não poderá contar com Bruno Nazário, diagnosticado com Covid-19 nos últimos dias. Apesar de estar recuperado, o meio-campista sequer foi relacionado para o jogo deste domingo, válido pela 27ª rodada do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos, como informou primeiramente o “O Dia” e o LANCE! confirmou.

Recuperado de Covid-19, Nazário treinou na última sexta-feira, dia de Natal, mas, por não ter participado da maioria das atividades realizadas por Eduardo Barroca durante a semana e também não estar na plena forma física, não será relacionado para a decisiva partida pela competição nacional.

O meio-campista não havia atuado contra o Coritiba, na rodada passada, por cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O camisa 10 deve ficar disponível para os primeiros compromissos do Alvinegro em 2021.

Na 18ª colocação com 23 pontos, o Botafogo está a cinco pontos do Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento. No Z4, a partida contra o Corinthians é fundamental para as pretensões do Alvinegro no Brasileirão.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também