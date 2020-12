Botafogo bate Ceará e assegura retorno à elite do Brasileiro Feminino

O Botafogo está de volta à elite do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino após seis anos. Neste domingo (20), as Gloriosas venceram o Ceará por 1 a 0 no estádio Estádio Carlos de Alencar Pinto, o Vovozão, em Fortaleza, e garantiram não só a classificação às semifinais da Série A2 (segunda divisão), como também o acesso à Série A1 (primeira divisão) do ano que vem. Já as cearenses voltam a cair nas quartas de final. Em 2019, elas foram superadas na mesma fase pelo Cruzeiro, que acabou subindo de divisão.

As cariocas entraram em campo tendo vencido o jogo de ida, há uma semana, por 2 a 1 no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A vantagem ficou ainda maior nos primeiros 20 segundos, quando a atacante Kélen invadiu a área pela direita, recebeu a bola nas costas da zaga e bateu cruzado. A partida transcorreu de forma truncada, mas equilibrada, nas duas etapas. Liderado pela atacante Jade, o Ceará aumentou a pressão no segundo tempo e teve chances de empatar, mas o placar não se alterou, para festa das botafoguenses.

HIIIIIIISSSSTÓRICOOOOOOOOOOO! 🌟 Nossas Gloriosas conseguem o acesso inédito para a elite do futebol feminino! Com o placar agregado de 3×1, o BOTAFOGO vence o Ceará, está classificado para a semifinal do Brasileirão A2 e jogará o Brasileirão A1 em 2021. 🔥 pic.twitter.com/azawshB9FD — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 21, 2020

Na próxima fase, o Botafogo terá pela frente o Bahia, que superou o Fortaleza em outro duelo das quartas de final. O Tricolor de Aço também está garantido na Série A1 de 2021, assim como os outros semifinalistas, Real Brasília e Napoli-SC. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda divulgará datas e horários dos jogos. A previsão é que eles ocorram entre 10 e 17 de janeiro do ano que vem.

A última participação do Botafogo na divisão principal do Brasileiro Feminino foi em 2014, quando ficou em quarto. Na ocasião, o elenco era formado em parceria com a Marinha, que a partir de 2015 se juntou ao Flamengo. O projeto da modalidade acabou descontinuado no clube alvinegro, sendo retomado no ano passado, de forma definitiva. A primeira participação na A2, porém, não foi a esperada: eliminação ainda na primeira fase, em último lugar no Grupo 6 e na 31ª colocação geral (entre 36 times).

Neste ano, porém, a história foi diferente. Na primeira fase, as Gloriosas encerraram o Grupo E na liderança, ficando à frente de Real Brasília, Atlético-MG, Vasco, Goiás e Vila Nova-ES. No mata-mata, antes de passarem pelo Ceará, as alvinegras eliminaram o Foz Catararas-PR, com vitórias também por 2 a 1 e 1 a 0. A campanha é de sete vitórias, um empate e uma derrota, com 17 gols marcados e oito sofridos.

Os clubes que subiram da Série A2 substituirão os quatro rebaixados na Série A1 deste ano: Iranduba, Audax, Vitória e Ponte Preta.

