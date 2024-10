Botafogo atropela Peñarol (5-0) e coloca um pé na final da Libertadores

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/10/2024 - 0:39 Para compartilhar:

Depois de um dia caótico, que terminou com mais de 250 torcedores do Peñarol detidos, o Botafogo deu um pouco de paz ao Rio de Janeiro ao golear os uruguaios por 5 a 0 nesta quarta-feira (23) e ficar a um passo de sua primeira final de Libertadores.

O atual líder do Campeonato Brasileiro nocauteou os ‘aurinegros’ com dois gols do atacante venezuelano Jefferson Savarino (aos 51 e 59 minutos) e um do zagueiro argentino Alexander Barboza (55′).

O ponta Luiz Henrique (74′), em noite brilhante, e o centroavante Igor Jesus (79′) fecharam a goleada no Estádio Nilton Santos. O jogo de volta da semifinal será disputada na próxima quarta-feira, em Montevidéu.

“Temos que manter os pés no chão, foi apenas um jogo”, disse Barboza.

Com esse resultado, o Glorioso, comandado pelo técnico português Artur Jorge, ficou mais perto de uma ‘dobradinha’ inédita: o título do Brasileirão, que seria o primeiro desde 1995, e o do principal torneio de clubes da América.

A vitória maiúscula sobre o Peñarol que havia acabado de eliminar o Flamengo nas quartas de final também fecha um dia bastante turbulento no Rio de Janeiro.

– Confrontos mancham a semifinal –

A polícia brasileira prendeu mais de 250 torcedores do Peñarol por tumultos na praia do Recreio, zona oeste do Rio, ocorridos horas antes do apito inicial no Nilton Santos.

O caos impactou o início da partida, a primeira semifinal dos ‘aurinegros’ de Diego Aguirre desde 2011, quando perdeu a decisão para o Santos de Neymar. Por ordem da Conmebol, a partida começou quinze minutos depois do previsto.

O presidente do Peñarol, Ignacio Ruglio, garantiu que o atraso se deveu ao fato de o ônibus de sua delegação ter chegado atrasada ao estádio por suposta negligência das autoridades cariocas.

A tensão chegou ao campo, onde um choque entre o lateral brasileiro Alex Telles e o meio-campista uruguaio Eduardo Darias causou uma confusão logo aos 3 minutos.

Após esse incidente, a calmaria foi interrompida diversas vezes ao longo do jogo devido a vários confrontos entre os jogadores.

Os uruguaios souberam interceptar as jogadas do Botafogo no primeiro tempo e conseguiram fazer o tempo passar, talvez pensando no jogo de volta em casa.

E o Peñarol teve uma boa chance num chute de pé direito do meio-campista Rodrigo Pérez que obrigou o goleiro John a fazer uma boa defesa (25′).

O Botafogo pressionava, mas tinha dificuldades para finalizar. Nos últimos instantes Luiz Henrique dominou na entrada da área, se livrou da marcação, disparou na direção do gol, e o goleiro Washington Aguerra espalmou (45’+1)

– Show alvinegro –

O atacante entrou ainda mais focado no segundo tempo e assumiu a tarefa de eletrizar seus companheiros.

E ele conseguiu fazer isso assumindo o papel de assistente, dando um passe magistral por entre três jogadores adversários que deixou Savarino cara a cara com Aguerre. O venezuelano deu um toque na saída rápida do uruguaio e abriu uma porteira que não voltou a se fechar.

Quatro minutos depois, o mesmo Savarino cobrou escanteio que Igor Jesus desviou para o meio da área e a bola chegou a Barboza, que chutou de pé esquerdo e fez 2 a 0.

Ajudado por um vacilo de Aguerre, o jogador da ‘Vinotinto’ conseguiu a ‘dobradinha’ após um passe de Vitinho pela direita.

Depois de desacelerar por alguns minutos, Luiz Henrique voltou a brilhar e marcou um lindo gol por cobertura, seguido depois da cabeçada de Igor Jesus num novo contra-ataque.

Com essa goleada, o Botafogo coloca um pé numa provável final contra o Atlético-MG, que venceu o River Plate por 3 a 0 em Belo Horizonte na terça-feira.

