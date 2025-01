Botafogo anuncia Léo Coelho como novo diretor de coordenação de futebol

O Botafogo anunciou nesta sexta-feira a nomeação de Léo Coelho como novo diretor de coordenação de futebol profissional. No clube desde abril do ano passado, o dirigente vinha trabalhando na função de coordenador geral das categorias de base.

O site da agremiação informa que o novo integrante foi promovido. A oficialização do profissional na nova função aconteceu após uma reunião da Eagle Football (empresa que controla os times de futebol de John Textor, dono da SAF do Botafogo) e do próprio clube.

De acordo com a nota emitida pelo departamento de comunicação, Coelho será responsável pela operação do dia a dia do futebol profissional e das categorias de base. Ainda segundo o texto, a denominação do cargo é alinhada a um modelo que a Eagle vem espelhando em clubes da rede e que já existe no Lyon.

Léo Coelho também teve uma experiência no Lyon, antes de ingressar no América-MG como coordenador das categorias de base, futebol feminino e negócios internacionais. Em sua última passagem no Athletico Paranaense, comandou um trabalho junto às jovens promessas durante quatro anos e meio.

O Botafogo, que vem dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, busca agora recuperar a hegemonia no Rio. A última vez que o time alvinegro conquistou o Campeonato Carioca foi em 2018. A estreia na competição estadual acontece neste sábado, no estádio do Engenhão, diante do Maricá.