Botafogo anuncia a contratação de ex-preparador de goleiros do Athletico-PR

A SAF do Botafogo segue se estruturando para figurar entre os protagonistas do futebol brasileiro. Nesta segunda-feira, o clube anunciou a contratação do preparador de goleiros Marcelo Grimaldi, de 41 anos, que trabalhou no Athletico-PR com jogadores referências na posição como Weverton, Santos e Bento.

“É um prazer chegar ao Botafogo, ainda mais neste momento de reestruturação do clube. Fiquei muito feliz pelo convite, o primeiro contato com a comissão foi muito bom. Os funcionários me receberam muito bem e agora é conhecer os goleiros profundamente”, comentou o novo profissional.

Marcelo chega ao Botafogo no início de trabalho do novo treinador, Bruno Lage, contratado recentemente para substituir Luís Castro. Ricardo Herrera, que realizava a função de preparador de goleiros, seguirá na comissão técnica, mas como adjunto de Grimaldi.

“Hoje tivemos um primeiro contato e foi bem positivo. Chego para somar e desenvolver um trabalho entendendo a característica do jogo que o Botafogo quer e as valências dos goleiros que temos. Vamos buscar sempre evoluir a performance e o desempenho que está muito positivo nesta temporada”, afirmou o novo profissional.

Grimaldi começou a carreira em 2005 no São José de Porto Alegre e chegou ao Grêmio em 2010. Trabalhou na seleção brasileira de base e em 2015 foi para o Athletico-PR, onde ficou até 2022. No clube paranaense viveu seu melhor momento e ajudou a revelar Santos, hoje no Flamengo, e Bento, titular no clube de Curitiba. Antes do Botafogo, Marcelo vinha trabalhando como coordenador no Cruzeiro.

