Botafogo anuncia a contratação de Chay, ex-Portuguesa-RJ Atacante foi um destaques da Lusa no último Campeonato Carioca e chega por empréstimo

Há reforço: na noite desta segunda-feira, o Botafogo anunciou, por meio das redes sociais, a contratação de Chay. O atacante de 30 anos estava na Portuguesa-RJ e chega por empréstimo até o fim do ano.

O jogador foi um dos destaques da Lusa no último Estadual. Pela equipe, que foi semifinalista da competição, ele marcou cinco gols. Esta é a primeira oportunidade do atleta em um clube grande do país no futebol de campo.

Este é o primeiro jogador confirmado pelo Alvinegro visando a disputa da Série B. Outros nomes, como o volante Luís Oyama e o lateral-direito Daniel Borges, devem ser anunciados em breve.

