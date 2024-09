Botafogo amplia contrato do zagueiro Bastos até 2026: ‘Fruto de muito trabalho’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/09/2024 - 20:41 Para compartilhar:

Muitos torcedores do Botafogo imaginavam que a volta de Adryelson seria para ser titular absoluto da defesa. Mas a grande fase do angolano Bastos impossibilitou o técnico Artur Jorge de mexer na escalação. Mais que isso, convenceu a diretoria que uma renovação do contrato seria necessária e ela acabou oficializada nesta sexta-feira. Por mais uma temporada.

“O Botafogo comunica a renovação com o zagueiro Bastos até o final de 2026. No Glorioso desde agosto de 2023, o palanca-negra atingiu a marca de 50 jogos honrando as cores do Botafogo e sendo fundamental para o elenco alvinegro”, anunciou o Botafogo.

O clube ainda brincou nas redes sociais para fazer o anúncio da ampliação do vínculo por mais uma ano, bastante celebrado pelos torcedores. Bastos assinou o novo acordo no Engenhão, em dia no qual atacou de palestrante para os jovens atletas dos times sub-11 e sub-12 que treinavam no campo principal. O zagueiro usou sua história de vida no bate-papo com os garotos, valorizou a oportunidade e distribuiu dicas e conselhos.

“Estou muito feliz por ter dado esse passo muito importante. É fruto de muito trabalho, não só individualmente, mas também coletivamente, e foi possível com o trabalho árduo. Vamos juntos, Botafogo”, exaltou Bastos.

A diretoria do clube carioca também não escondeu sua satisfação com o acordo, garantindo uma peça importante do elenco para mais uma temporada. Bastos vem crescendo bastante de rendimento na equipe e já vinha recebendo sondagens.

“Essa renovação é fruto de seu trabalho e desempenho em campo e fora dele. O Botafogo preconiza jogadores assim, que elevam o nível de exigência e puxam os companheiros para cima. Ficamos muito felizes em poder estender esse vínculo e contar com a dedicação, empenho e comprometimento do Bastos por mais alguns anos”, destacou Pedro Martins, diretor de futebol do Botafogo.