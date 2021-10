Botafogo alcança marca negativa e vive pior momento com Enderson Derrota para o Avaí pela Série B do Brasileirão representou primeira vez que equipe ficou dois jogos seguidos sem vencer com o treinador; time caiu para a 3ª colocação

Um passo para trás. O Botafogo, mais uma vez, não apresentou um futebol competitivo – dessa vez, em uma derrota para um concorrente direto pelo G4 da Série B do Brasileirão, o Avaí. A equipe catarinense venceu o Alvinegro por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos.

O Botafogo vive o pior momento em termos de desempenho desde que Enderson Moreira chegou. O time não conseguiu performar de uma maneira em três dos últimas quatro partidas e a ideia de jogo vem sendo anulada pelos adversários. No ataque, um time com dificuldade para rodar a bola e criar oportunidades de perigo.

Diante do Avaí, o Botafogo foi um oásis de ideias no primeiro tempo. O time não criou praticamente nada, teve dificuldade para se impor e se viu, mais uma vez, penando para criar espaços diante de um sistema defensivo bem postado. Um cenário bem parecido com o empate sem gols com o Vitória, na última quarta-feira, no Barradão.

As coisas melhoraram no segundo tempo. Após o gol de Diego Gonçalves, o Botafogo viveu melhor momento na partida e até teve chance de fazer mais gols. Em falha de Gilvan, porém, o Alvinegro levou um empate justamente quando estava no auge do momento e teve um efeito contrário: sentiu o gol, parou de jogar e viu o Avaí ganhar cada vez mais espaço.

Depois do gol de Jean Cléber, o Glorioso simplesmente parou. O Avaí, por outro lado, chegava cada vez mais ao ataque e, novamente em uma falha individual da defesa – dessa vez de Diego Loureiro -, Bruno Silva virou o placar. O Alvinegro não soube aproveitar enquanto esteve no alto da partida e, baqueado, foi presa fácil para o adversário.

Em coletiva, Enderson citou o fato do Botafogo ter feito quatro jogos em nove dias para explicar a queda de rendimento. O fato é que o Alvinegro terá uma semana cheia para a partida contra o CRB, na próxima sexta-feira, novamente no Estádio Nilton Santos. Mais um jogo que se desenrola com contornos de duelo decisivo.

