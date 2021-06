Botafogo agradece Loco Abreu após aposentadoria: ‘Que bom que nossas histórias se encontraram’ Uruguaio, que pendurou as chuteiras nesta sexta, foi campeão carioca em 2010 pelo clube

Fim de uma era. Vinte e seis anos depois de se tornar profissional, Loco Abreu pendurou as chuteiras nesta sexta-feira. O uruguaio jogou uma partida pelo Sud America-URU, a última a nível principal. Nas redes sociais, o Botafogo enalteceu a carreira do atacante.

O camisa 13 jogou no Botafogo entre 2010 e 2012, sendo campeão carioca na primeira temporada pelo Alvinegro e quebrando um jejum de títulos Estaduais da época.

– Que bom que nossas histórias se encontraram, Loco. Você foi um torcedor em campo. Escolhido por milhões de “locos” apaixonados, nos defendeu em cada lance, dividida, comemoração ou entrevista. Parabéns pela brilhante trajetória e obrigado por tudo que fez pela nossa camisa! – escreveu o Botafogo, na conta do Twitter.

