Botafogo age rápido e anuncia técnico Marcelo Chamusca para a Série B

O Botafogo agiu rápido e anunciou Marcelo Chamusca, de 56 anos, como novo treinador para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele chega para substituir Adilson Batista, demitido na noite de sábado após derrota para o Vila Nova, por 3 a 0, em casa.

“Estou muito feliz com a oportunidade de trabalhar no Botafogo, que é um clube sério, organizado e muito bem administrado. É uma grande referência no futebol nacional. O Botafogo tem uma torcida apaixonada e muito participativa. Com essa união entre time e torcida, vamos buscar os nossos objetivos na temporada”, disse o treinador.

Chamusca assume o Botafogo na 11ª colocação, com 18 pontos, sete a menos do que o Vitória, quarto colocado. Em 13 jogos, foram cinco vitórias, três empates e cinco derrotas.

O time volta a campo nesta terça-feira, às 21h30, para enfrentar o líder Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela 14ª rodada. Marcelo Chamusca acompanhará a partida, mas o elenco será comandado pelo auxiliar José Leão.

Natural de Salvador-BA, Chamusca é bicampeão cearense, com um título pelo Fortaleza, em 2015, e outro pelo Ceará, em 2018, e campeão paraense pelo Paysandu, em 2017. Em 2019, conquistou a Copa Verde pelo Cuiabá-MT.

Outras campanhas de sucesso foram pelo Salgueiro, quando subiu da Série D para a C, em 2013, o acesso da Série C para a Série B com o Guarani, em 2016, e o acesso para a Série A com o Ceará, em 2017. Sampaio Corrêa, Vitória, CRB, Botafogo e Náutico também estão em seu currículo.

