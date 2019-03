Botafogo admite que está devendo e não descarta usar Kieza e Diego Souza juntos

A vitória, de virada, por 2 a 1 sobre o Madureira trouxe alívio para o Botafogo na Taça Rio e no Campeonato Carioca, mas não minimizou a situação complicada do time, fora da zona de classificação às semifinais do segundo turno e do Estadual. E levou o técnico Zé Ricardo a reconhecer que o time está atrasado no processo de evolução durante a temporada.

“A gente precisa acelerar esse entrosamento porque nosso início não foi como queríamos. Já era para estarmos um pouco mais avançados”, afirmou, em entrevista coletiva após o duelo disputado no Engenhão, na noite de segunda-feira, e válido pela terceira rodada da Taça Rio.

O triunfo foi apenas o segundo do Botafogo no Campeonato Carioca, sendo o primeiro no segundo turno da competição. Por conta disso, o time é apenas o oitavo colocado na classificação geral, com oito pontos e chances remotas de obter a classificação às semifinais do Estadual através dela. E também em quarto lugar no Grupo C da Taça Rio, com quatro pontos.

O cenário é diferente na Copa do Brasil, em que o time avançou à terceira fase, e também na Sul-Americana, na qual a equipe se classificou para a segunda etapa. Zé Ricardo avaliou que disputar competições simultâneas pode ter atrapalhado o desempenho do Botafogo no Estadual.

“A gente tem alternado bons jogos, boas atuações e sabemos o caminho que temos de fazer. Alguns atletas importantes tiveram problemas no início da temporada, dividimos forças para Copa do Brasil e Sul-Americana. Queríamos dar foco maior a essas competições porque duram até o segundo semestre, e também pelo retorno financeiro. Nosso grupo é um pouco menor, talvez tenha prejudicado um pouco, mas estou muito confiante de que as coisas vão acontecer”, disse.

A vitória sobre o Madureira foi definido com um gol de Kieza, encerrando um jejum de mais de cinco meses do atacante sem ir às redes – eram 18 jogos. O fim da seca se dá praticamente no mesmo momento em que Diego Souza chega com grande expectativa ao Botafogo. E Zé Ricardo não descartou utilizar ambos juntos.

“O Diego Souza vem para agregar demais, não descarto em nenhum momento. No Flamengo, joguei com Vizeu e Damião, no Vasco com Riascos e Rios, não tem problema nenhum de espaço”, afirmou.

Tentando ampliar a sua recuperação, o Botafogo voltará a jogar no domingo, quando vai enfrentar o Fluminense em clássico marcado para o Maracanã e válido pela quarta rodada da Taça Rio.