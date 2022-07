Botafogo acerta com Marlon Freitas, do Atlético-GO, para 2023 Em fim de contrato com o Dragão, volante aceita proposta do Botafogo, que já consegue primeiro reforço para a próxima temporada

A segunda janela de transferências do futebol brasileiro está prestes a começar, mas o Botafogo já tem praticamente um reforço confirmado para 2023. O Alvinegro se acertou com Marlon Freitas, do Atlético-GO, e tem a contratação do volante do Atlético-GO muito perto de ser concretizada.

Será uma transferência sem custos, já que o contrato de Marlon com o Dragão acaba no fim desse ano e ele não vai renovar para aceitar a proposta do Alvinegro. No sábado, o LANCE! havia informado sobre o interesse do Glorioso no atleta.

O Botafogo ofereceu um contrato de três anos com um significativo aumento de salário em relação ao que o volante de 27 anos recebe atualmente. Corinthians e São Paulo também tinham interesse na contratação, mas ele optou pelo Glorioso.

Por questões contratuais e ainda ter o vínculo com o Dragão até o fim do ano, Marlon ainda não pode oficializar o vínculo com o Botafogo e sequer será anunciado pelo Alvinegro até que que a temporada acabe, mas as arestas já estão acertadas.

Marlon Freitas é o capitão do Atlético-GO e um dos destaques da equipe. Revelado pelo Fluminense, ele tem sete gols e seis assistências na temporada.

