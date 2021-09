Botafogo acerta com a Kallango para fornecimento de material de performance aos jogadores Contrato é válido por dois anos e empresa vai disponibilizar acessórios e produtos de musculação para as categorias masculina, feminina e categorias de base

O Botafogo fechou um acordo visando a evolução dos treinos físicos dos jogadores. O clube de General Severiano anunciou, nesta quarta-feira, uma parceria com a Kallango, a nova fornecedora de materiais e acessórios e musculação do Alvinegro.

O acordo disponibilizará novos materiais para os times masculino, feminino e as categorias de base e está em vigor desde esta quarta-feira.

– A parceria com a Kallango vem em um excelente momento para o clube. Primeiro porque irá ajudar a gente dentro de campo e proporcionará uma melhora na performance dos atletas. Fora de campo, comprova essa recuperação de credibilidade que temos tido junto ao mercado, trazendo novos parceiros que são sucesso no seguimento em que atuam. Isso faz com que o Botafogo vá se profissionalizando a cada dia, fato que é o nosso maior interesse, para a gente colher os resultados lá na frente – afirmou Lênin Franco, diretor de negócios do Botafogo.

– É um orgulho sem tamanho para a Kallango, estar ao lado de um dos gigantes do nosso futebol. Um clube de tanta história, respeitado e admirado em todo Brasil. Saber que podemos contribuir ainda mais com a performance, desempenho e saúde dos atletas, da base ao profissional, masculino e feminino, nos motiva a cada dia mais inovar e desenvolver, dia após dia, equipamentos para treino que superem sempre as expectativas. Agradecemos muito a torcida que está nos recebendo de braços abertos desde que saiu o primeiro spoiler e também a confiança da diretoria, especialmente, ao Lênin Franco, que fez o possível para tornar tudo isso viável – comemorou Kássio Fraga, diretor de parcerias estratégicas da Kallango.

