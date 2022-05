Botafogo acerta as contratações do lateral-direito Igor França e do meia Antônio Villa para o Sub-20 Acompanhados do Gerente de Futebol de Base Tiano Gomes, os jogadores assinaram contrato. Ambos ainda aguardam para serem regularizados e integrarem a equipe

O Botafogo anunciou duas contratações para sua equipe sub-20. Tratam-se do lateral-direito Igor França e do meio-campista Antônio Villa, ambos com passagem pelo Flamengo. Acompanhados do Gerente de Futebol de Base alvinegro, Tiano Gomes, os jogadores assinaram contrato.





Ambos ainda aguardam para serem regularizados e integrarem a equipe do técnico Ricardo Resende. Na disputa da Taça Guanabara, a base do Glorioso goleou o Audax-Rio por 5 a 1, na última sexta-feira, no CEFAT, e assumiu a vice-liderança da competição estadual.

Com o resultado, o alvinegro praticamente assegurou a vaga nas quartas de finais do Campeonato Carioca da categoria. A equipe soma 16 pontos, cinco atrás do líder Vasco.

– Estar no Botafogo é um sonho. Um clube com tanta tradição no futebol, celeiro de diversos campeões. Só posso pensar em seguir trabalhando para crescer sempre e poder ajudar o clube nessa sua nova fase. Agora é trabalhar muito e conquistar meu espaço – disse Igor.

– Estou muito feliz com a minha chegada no Botafogo. Tenho consciência da concorrência, que o time vem se reforçando bastante e que está se desenvolvendo muito bem, mas estou pronto para esse desafio. Estou ansioso para estrear pelo clube e agradeço a Deus por poder estar vestindo a camisa do Glorioso – ressaltou Antônio.

