Boston Celtics vence Dallas Mavericks e abre vantagem com 2 a 0 na final da NBA

Jogando em uma arena pulsante, o Boston Celtics não deu margem para reação no segundo jogo dos playoffs finais da NBA e venceu o Dallas Mavericks por 105 a 98 abrindo 2 a 0 na série decisiva da luta pelo título. A partida marcou um duelo particular entre os maiores pontuadores do confronto: Jrue Holiday e Luka Doncic.

O esloveno terminou o duelo como cestinha ao assinalar 32 pontos para a franquia de Dallas, além de dar 11 assistências e pegar 11 rebotes. Atuando para sua torcida, Holiday marcou 26 e foi um dos protagonistas da vitória de sua equipe.

O jogo 3 dos playoffs agora muda de cidade. A partida, que está agendada para a próxima quarta-feira, vai ser disputada na casa dos Mavericks, que jogam pressionados em busca do primeiro triunfo na série. O jogo vai ser no American Airlines.

Disposto a empatar a disputa, o Dallas impôs um ritmo forte e fechou o primeiro quarto com uma vantagem de três pontos (28 a 25). A resposta do time mandante veio já no quarto seguinte. Comandados por Holiday os Celtics encerraram o primeiro tempo à frente do marcador: 54 a 51.

A solidez do Boston começou a ser determinante na parte final do confronto. Autor de oito assistências até o terceiro quarto, Jayson Tatum foi efetivo tanto nas infiltrações como nos arremessos. Isso fez a diferença em quadra.

À medida com que a partida foi se aproximando do final, os visitantes passaram a errar mais. A franquia de Dallas cometeu erros que possibilitaram muitos contra-ataques e a consequência disso foi que a diferença no placar aumentou e chegou aos doze pontos (75 a 63).

Com um jogo mais consistente, o Celtics contagiou o ginásio com uma bela enterrada de Jaylen Brown. Dependendo exclusivamente da qualidade individual de Luka Doncic, o Dallas foi perdendo fôlego.

No quarto final, o Boston chegou aos 100 pontos, contra 89 do rival. O jogo parecia definido quando Doncic anotou dois pontos e ainda ganhou uma falta. Mesmo com a aproximação no placar, já não havia mais tempo para uma reação. E assim, os Celtics fecharam a partida em 105 a 98.