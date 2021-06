Bostic, do Fed, diz ser provável aumento de juros ao fim de 2022 devido a forte crescimento e inflação

WASHINGTON (Reuters) – O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou que a autoridade monetária provavelmente precisará começar a elevar as taxas de juros ao fim do ano que vem, com uma inflação mais forte do que o esperado e os EUA em plena recuperação da pandemia.

“Recentemente, muitos dos dados vieram mais fortes do que eu esperava”, disse Bostic em comentários a repórteres. “O PIB está em trajetória forte. A inflação está mais alta e bem acima da nossa meta”, com a economia crescendo 7% e a inflação em 3,4%, ante a meta de 2% do Fed.

