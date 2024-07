Boss Energy retira oferta para área de urânio Jabiluka da ERA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2024 - 21:48 Para compartilhar:

A Energy Resources of Australia (ERA) disse que recebeu uma oferta no valor de 550 milhões de dólares australianos (US$ 360 milhões) da Boss Energy para o arrendamento mineral sobre a área do projeto de urânio Jabiluka, no Território do Norte da Austrália, mas que a proposta já foi retirada.

A ERA, que é de propriedade majoritária da gigante mineradora Rio Tinto, disse que as negociações estavam nos estágios iniciais e foi informada na noite deste domingo que a proposta seria descartada depois que autoridades do governo disseram que o arrendamento mineral de Jabiluka não seria renovado.

Em comunicado separado, a Boss disse que “fez a oferta acreditando que pode haver uma oportunidade limitada de adquirir o ativo numa estrutura que poderia beneficiar todas as partes interessadas”, mas que as negociações já terminaram.