Boselli marca nos acréscimos e Corinthians empata com Santo André em casa

Poucas horas depois de as organizadas realizarem um protesto para cobrar a diretoria, jogadores e comissão técnica, o Corinthians foi salvo de mais uma derrota por Mauro Boselli. O centroavante argentino, que entrou no intervalo da partida, balançou as redes nos acréscimos e garantiu o empate em 1 a 1 com o Santo André na Arena em Itaquera, nesta quarta-feira. O time de Tiago Nunes chegou à marca de quatro jogos sem vencer e viu a crise se prolongar. O duelo foi válido pela abertura da oitava rodada do Campeonato Paulista.

Com o empate, o Corinthians se mantém na segunda posição do Grupo D, com nove pontos, atrás do líder Guarani. A fase corintiana contrasta com a do Santo André, líder do Grupo B e dono da melhor campanha do campeonato. O time do interior tem 19 pontos, mas pode ser alcançado pelo Palmeiras.

O Corinthians volta a jogar pelo Paulistão no sábado, às 19 horas, diante do Novorizontino, em Novo Horizonte. No mesmo dia, mas às 15 horas, o Santo André encara o Oeste, em casa, no estádio Bruno José Daniel.

O JOGO – Com troca de passes de rápidos, o Corinthians conseguiu ter volume de jogo, mas, sem criatividade, foi incapaz de passar pela última linha defensiva do rival e pouco finalizou no primeiro tempo. Pedrinho e Yony González foram os que mais produziram, mas sequer acertaram o gol em suas tentativas.

Pouco ameaçado, o Santo André provou que é um dos times mais perigosos do campeonato. Foi tão letal que abriu o placar na primeira conclusão. O gol foi marcado por Ronaldo, que desviou cruzamento na primeira trave e mandou para o canto oposto ao que estava o goleiro Walter. O atacante alcançou a marca de cinco gols e é o vice-artilheiro do torneio, junto de Willian, do Palmeiras. Depois do gol de Ronaldo, não houve mais jogo até o final do primeiro tempo em razão das inúmeras poças formadas no gramado pela forte chuva que caiu em Itaquera.

Com a drenagem ruim, uma das poucas alternativas era jogar pelo alto. Assim, Tiago Nunes desfez a formação com jogadores mais leves e, no intervalo, colocou Boselli no lugar de Yony. O Corinthians melhorou e foi mais perigoso. O mesmo Boselli acertou a trave esquerda, Janderson exigiu boa defesa de Fernando Henrique, Vagner Love perdeu gol incrível na pequena área e Luan quase marcou em arremate da intermediária.

A opção por Boselli se mostrou acertada só nos acréscimos, quando o argentino aproveitou saída ruim do Fernando Henrique e cabeceou sozinho para o gol para tirar um peso enorme da equipe alvinegra. No final, ainda deu tempo de Janderson marcar. No entanto, o árbitro marcou impedimento de Gil, na disputa do lance anterior, o que motivou muita reclamação dos corintianos com o árbitro, que teve de ser protegido pela polícia.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 1 x 1 SANTO ANDRÉ

CORINTHIANS – Walter; Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton; Gabriel (Everaldo), Cantillo, Luan, Yony González (Boselli) e Pedrinho (Janderson); Vagner Love. Técnico: Tiago Nunes.

SANTO ANDRÉ – Fernando Henrique; Ricardo Luiz, Rodrigo, Luizão e Marlon; Dudu Vieira, Nando Carandina e Vitinho (Zé Antônio); Douglas Baggio (Ramon), Branquinho (Odair) e Ronaldo. Técnico: Paulo Roberto Santos.

GOLS – Ronaldo, aos 27 minutos do primeiro tempo. Boselli, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Rodrigo, Fagner, Yony González e Everaldo.

ÁRBITRO – Salim Fende Chávez.

RENDA – R$ 660.629,69.

PÚBLICO – 17.401 pagantes.

LOCAL – Arena Corinthians, em São Paulo (SP).