Bosch, TSMC, Infineon e NXP criam joint venture por fábrica de semicondutores na Alemanha

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/08/2023 - 17:39 Compartilhe

Bosch, TSMC, Infineon e NXP estabeleceram uma nova joint venture para investir na European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC), uma nova fábrica que ficará na Alemanha para desenvolver serviços avançados na fabricação de semicondutores. Os investimentos totais devem passar de 10 bilhões de euros, segundo comunicado.

A joint venture planejada terá 70% de propriedade da TSMC, com Bosch, Infineon e NXP detendo 10% de participação acionária cada uma. Quem vai operar o investimento conjunto é a TSMC.

A expectativa do grupo é que a fábrica comece a ser construída no segundo semestre de 2024, e entre em operação no fim de 2027.

A fábrica planejada deve ter alta capacidade de produção mensal, atendendo às futuras necessidades do setor automotivo e industrial.

O projeto, quando operante, vai gerar cerca de 2 mil empregos diretos ao setor de alta tecnologia, diz a TSMC em nota.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias