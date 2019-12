Borussia Mönchengladbach retorna à liderança do Alemão com vitória em casa

Durou pouco o reinado do RB Leipzig na ponta do Campeonato Alemão. Neste domingo, o Borussia Mönchengladbach recuperou a liderança da competição com a vitória por 4 a 2 sobre o Freiburg, em seu estádio. Foi o nono triunfo da equipe de Mönchengladbach em 13 rodadas do campeonato.

O resultado levou o líder a 28 pontos na classificação do Alemão, um a mais do que o time de Leipzig. Na sequência, aparecem Schalke 04 (25 pontos), Bayern de Munique (24) e Borussia Dortmund (23). O Freiburg surge logo em seguida, na sexta colocação, com 22.

O caminho para a vitória do Mönchengladbach foi aberto bem cedo, logo aos três minutos. O francês Thuram aproveitou uma falha do goleiro Flekken, que rebateu muito mal uma cabeçada, para empurrar a bola para a rede. Os visitantes, porém, reagiram rapidamente. Aos seis minutos, Schmid empatou a partida com uma bela cobrança de falta.

Na segunda etapa, o líder do Alemão repetiu a estratégia de buscar o gol bem depressa. E deu certo de novo. Logo com um minuto, Herrmann invadiu a área do Freiburg pela esquerda e rolou para Embolo marcar o segundo gol dos donos da casa.

Embolo perdeu um pênalti aos quatro (chutou na trave), mas esse erro não fez falta ao Borussia Mönchengladbach. Dois minutos depois, Embolo e Herrmann voltaram a fazer uma bela combinação, mas com os papéis trocados: desta vez, o primeiro rolou para o segundo tocar a bola para o gol vazio.

Holer, com uma cabeçada certeira, recolocou o Freiburg no jogo aos 13 minutos, o que deixou os torcedores da equipe da casa nervosos. Mas o clima no estádio voltou a ser festivo quando finalmente o Mönchengladbach decidiu a partida. Foi aos 26, com mais um gol de Embolo: o atacante suíço recebeu um passe de Neuhaus e marcou com um toque sutil na saída de Flekken.

Na próxima rodada, o Mönchengladbach terá um desafio e tanto pela frente: o heptacampeão Bayern de Munique, no sábado, em casa. Já o Freiburg vai encarar o Wolfsburg, também no sábado, em seu estádio.