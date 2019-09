Borussia empata com Frankfurt e cai para o 3º lugar na Bundesliga

O Borussia Dortmund (3º) empatou em 2 a 2 fora de casa com o Eintracht Frankfurt (9º), neste domingo no encerramento da 5ª rodada do Campeonato Alemão, permitindo ao Bayern de Munique assumir a vice-liderança com um ponto a mais.

Após cinco jogos, quem manda na tabela da Bundesliga é o RB Leipzig com 13 pontos. O Bayern soma 11 pontos e o Borussia Dortmund 10, mesma pontuação do Freiburg (4º).

Neste domingo, o Borussia chegou a ficar à frente no placar duas vezes com gols do belga Axel Witslel (11’/1º) e do inglês Jadon Sancho (21’/2º), mas viu o Frankfurt responder com o português André Silva (43’/1º) e o japonês Daichi Kamada, que empatou a dois minutos do fim.

Na outra partida do dia, o Borussia Moenchengladbach (6º) superou por 2 a 1 o modesto Fortuna Dusseldorf (12º).

A peça-chave da vitória foi o francês Marcus Thuram, filho do lendário lateral Lilian Thuram, que marcou dois gols (29’/2º, 43’/2º) e virou a partida para o Gladbach.

— Programação e resultados da 5ª rodada do Campeonato Alemão:

– Sexta-feira:

Schalke 04 – Mainz 2 – 1

– Sábado:

Freiburg – Augsburg 1 – 1

Bayern de Munique – Colônia 4 – 0

Bayer Leverkusen – 1. FC Union Berlin 2 – 0

Hertha Berlim – Paderborn 2 – 1

Werder Bremen – RB Leipzig 0 – 3

– Domingo:

B. Moenchengladbach – Fortuna Dusseldorf2 – 1

Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund2 – 2

– Segunda-feira:

(15h30) Wolfsburg – Hoffenheim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. RB Leipzig 13 5 4 1 0 13 3 10

2. Bayern de Munique 11 5 3 2 0 16 4 12

3. Borussia Dortmund 10 5 3 1 1 15 7 8

4. Freiburg 10 5 3 1 1 11 4 7

5. Schalke 04 10 5 3 1 1 10 5 5

6. B. Moenchengladbach 10 5 3 1 1 7 5 2

7. Bayer Leverkusen 10 5 3 1 1 8 7 1

8. Wolfsburg 8 4 2 2 0 7 3 4

9. Eintracht Frankfurt 7 5 2 1 2 7 7 0

10. Werder Bremen 6 5 2 0 3 8 12 -4

11. Augsburg 5 5 1 2 2 7 11 -4

12. Fortuna Dusseldorf 4 5 1 1 3 7 9 -2

13. Hoffenheim 4 4 1 1 2 3 6 -3

14. 1. FC Union Berlin 4 5 1 1 3 5 10 -5

15. Hertha Berlim 4 5 1 1 3 5 11 -6

16. Colônia 3 5 1 0 4 4 11 -7

17. Mainz 3 5 1 0 4 5 15 -10

18. Paderborn 1 5 0 1 4 6 14 -8

bds/iga/pm/am