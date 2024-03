Borussia Dortmund vence PSV (2-0) e vai às quartas da Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/03/2024 - 19:45 Para compartilhar:

O Borussia Dortmund voltou depois de três anos às quartas de final da Liga dos Campeões, ao vencer em casa o PSV Eindhoven por 2 a 0 nesta quarta-feira (13), no jogo de volta das oitavas, após empate em 1 a 1 na ida.

O Dortmund abriu o placar logo aos três minutos com o inglês Jadon Sancho e fechou a conta nos acréscimos da segunda etapa, pelos pés de Marco Reus (90’+4).

Antes, o VAR havia anulado um gol de Niklas Füllkrug e o time alemão sofreu com a pressão do PSV, que não desistiu até o apito final.

– Emoção do início ao fim –

Como no jogo de ida, o Dortmund começou melhor e saiu na frente, após uma série de rebotes que parou nos pés de Jadon Sancho, que bateu rasteiro no canto para superar o goleiro Walter Benítez.

O domínio da equipe alemã era amplo, mas não muito efetivo: Füllkrug (10′) perdeu uma grande oportunidade em um chute cruzado e outra finalização de Julian Brandt (15′) parou em Benítez, que fez grandes defesas no primeiro tempo, como a que evitou o gol de Donyell Malen pouco antes do intervalo (48′).

O PSV tentava acordar, com mais vontade do que organização, e assustou a torcida do Dortmund com uma bomba na trave de Hirving Lozano (53′), que teve outra chance clara pouco depois (61′), mas a bola saiu por pouco.

Benítez salvou de novo os holandeses em uma cabeçada à queima-roupa de Füllkrug (62′), que mais adiante mandou a bola para as redes, mas teve o gol anulado com o auxílio do VAR, por impedimento (77′).

O PSV continuava pressionando e Luuk De Jong teve chance cara a cara nos minutos finais, mas pegou mal na bola e mandou por cima do gol (90’+3). Na sequência, Reus aproveitou escorregão de Isaac Babadi, invadiu a área e tocou na saída de Benítez para fazer o segundo do Dortmund e selar a classificação.

