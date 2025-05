Borussia Dortmund vence Kiel (3-0) e conquista última vaga na Liga dos Campeões

O Borussia Dortmund, atual vice-campeão europeu, conquistou a última vaga que ainda estava em disputa na próxima Liga dos Campeões neste sábado (17), com uma vitória por 3 a 0 sobre o Kiel pela 34ª e última rodada da Bundesliga.

Graças a este triunfo, o sétimo nas últimas oito rodadas do campeonato alemão, o Dortmund garantiu a quarta posição, a última que classifica para a Champions de 2025/2026.

As duas primeiras vagas haviam sido garantidas pelo Bayern de Munique, campeão com duas rodadas de antecedência e que goleou o Hoffenheim por 4 a 0 neste sábado, e o Bayer Leverkusen, campeão da última temporada e que empatou com o Mainz (2 a 2) na última partida sob o comando de Xabi Alonso, o possível próximo técnico do Real Madrid.

O terceiro lugar ficou com o Eintracht Frankfurt, que venceu o Freiburg por 3 a 1, terminando no ‘pódio’ da Bundesliga pela primeira vez desde 1993.

O Freiburg terá que se contentar com a Liga Europa na próxima temporada, enquanto o Mainz se classificou para os playoffs da Conference League graças ao sexto lugar.

Derrotado pelo Stuttgart (3-2), o Leipzig não participará das competições europeias na temporada 2025/26, pela primeira vez desde sua primeira promoção à Bundesliga em 2016/17.

— Resultados da 34ª rodada do Campeonato Alemão:

– Sábado:

B. Mönchengladbach – Wolfsburg 0 – 1

St Pauli – Bochum 0 – 2

RB Leipzig – Stuttgart 2 – 3

Borussia Dortmund – Holstein Kiel 3 – 0

Hoffenheim – Bayern de Munique 0 – 4

Heidenheim – Werder Bremen 1 – 4

Freiburg – Eintracht Frankfurt 1 – 3

Augsburg – Union Berlin 1 – 2

Mainz – Bayer Leverkusen 2 – 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 82 34 25 7 2 99 32 67

2. Bayer Leverkusen 69 34 19 12 3 72 43 29

3. Eintracht Frankfurt 60 34 17 9 8 68 46 22

4. Borussia Dortmund 57 34 17 6 11 71 51 20

5. Freiburg 55 34 16 7 11 49 53 -4

6. Mainz 52 34 14 10 10 55 43 12

7. RB Leipzig 51 34 13 12 9 53 48 5

8. Werder Bremen 51 34 14 9 11 54 57 -3

9. Stuttgart 50 34 14 8 12 64 53 11

10. B. Mönchengladbach 45 34 13 6 15 55 57 -2

11. Wolfsburg 43 34 11 10 13 56 54 2

12. Augsburg 43 34 11 10 13 35 51 -16

13. Union Berlin 40 34 10 10 14 35 51 -16

14. St Pauli 32 34 8 8 18 28 41 -13

15. Hoffenheim 32 34 7 11 16 46 68 -22

16. Heidenheim 29 34 8 5 21 37 64 -27

17. Holstein Kiel 25 34 6 7 21 49 80 -31

18. Bochum 25 34 6 7 21 33 67 -34

