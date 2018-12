Borussia Dortmund vence Gladbach e amplia vantagem na liderança

O Borussia Dortmund ampliou a vantagem na liderança da Bundesliga, nesta sexta-feira, depois de derrotar o Borussia Moenchengladbach por 2 a 1 pela partida de abertura da 17ª rodada da competição.

Os comandados de Lucian Favre se recuperaram da derrota para o Fortuna Dusseldorf, única até o momento, e podem terminar com nove pontos de distância em caso de derrota de seus principais perseguidores.

O jovem inglês Jadon Sancho (42 minutos) e Marco Reus (54) marcaram os gols da vitória dos anfitriões, enquanto Christoph Kramer (45+1) fez o gol dos visitantes. O triunfo dá tranquilidade para o Dortmund durante a pausa para o inverno e para as festas de fim de ano.

A má notícia do líder foi a lesão do atacante espanhol Paco Alcácer, artilheiro do campeonato, que precisou ser substituído aos 34 minutos do primeiro tempo.

O Bayern de Munique (3º) entra em campo no sábado e tem partida complicada contra o Eintracht Frankfurt (5º) fora de casa.

Após o fim desta rodada, a Bundesliga terá uma pausa até o final de semana do dia 19 e 20 de janeiro.

— Programação e resultados da 17ª rodada do Campeonato Alemão

– Sexta-feira:

Borussia Dortmund – B. Moenchengladbach 2 – 1

– Sábado:

(12h30) Hannover – Fortuna Dusseldorf

Nuremberg – Freiburg

Bayer Leverkusen – Hertha Berlim

RB Leipzig – Werder Bremen

Stuttgart – Schalke 04

(15h30) Eintracht Frankfurt – Bayern de Munique

– Domingo:

(12h30) Augsburg – Wolfsburg

(15h00) Hoffenheim – Mainz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Borussia Dortmund 42 17 13 3 1 44 18 26

2. B. Moenchengladbach 33 17 10 3 4 36 18 18

3. Bayern de Munique 33 16 10 3 3 33 18 15

4. RB Leipzig 28 16 8 4 4 28 15 13

5. Eintracht Frankfurt 27 16 8 3 5 34 20 14

6. Wolfsburg 25 16 7 4 5 24 20 4

7. Hoffenheim 24 16 6 6 4 31 22 9

8. Hertha Berlim 24 16 6 6 4 25 24 1

9. Werder Bremen 22 16 6 4 6 26 26 0

10. Bayer Leverkusen 21 16 6 3 7 23 28 -5

11. Mainz 20 16 5 5 6 16 21 -5

12. Freiburg 18 16 4 6 6 20 25 -5

13. Augsburg 15 16 3 6 7 23 26 -3

14. Schalke 04 15 16 4 3 9 17 23 -6

15. Fortuna Dusseldorf 15 16 4 3 9 18 33 -15

16. Stuttgart 14 16 4 2 10 11 32 -21

17. Hannover 11 16 2 5 9 17 34 -17

18. Nuremberg 11 16 2 5 9 14 37 -23

