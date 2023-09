Borussia Dortmund vence em visita ao Freiburg (4-2); Leipzig derrota Augsburg

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/09/2023 - 17:19 Compartilhe

A três dias de sua visita ao Parque dos Príncipes onde vai enfrentar o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund venceu neste sábado (16) o Freiburg fora de casa (4-2) sem muito brilho, enquanto o RB Leipzig se impôs diante do Augsburg (3-0).

Depois de um início de campeonato difícil (com uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o Colonia, e empates na visita ao Bochum por 1 a 1 e contra o recém-promovido Heidenheim por 2 a 2), os jogadores comandados por Edin Terzic conquistaram os três pontos graças a uma dobradinha de Mats Hummels (aos 11 e 88 minutos).

Esta vitória permite ao Borussia Dortmund ficar a dois pontos da dupla que lidera, composta por Bayern Munique e Bayer Leverkusen (ambos com dez pontos), que empataram (2-2), na sexta-feira, no primeiro jogo da quarta rodada da Bundesliga.

Hummels elogiou sua equipe por “ganhar feio”, dizendo “O Freiburg quando joga em casa dá um trabalho árduo”.

O ex-capitão, no entanto, apelou aos companheiros para melhorarem. “Ter classe e tranquilidade com a bola… isso é algo que precisamos aprimorar se quisermos ser um time de ponta”, disse ele.

Já o RB Leipzig venceu sem dificuldades o Augsburg, graças aos gols de Xavi Simons (7′), Lois Openda (11′) e David Raum (27′).

O Leipzig se limitou depois a controlar a partida, com a cabeça já focada no jogo fora de casa na terça-feira contra o Young Boys de Berna, na Suíça, no seu primeiro jogo na Liga dos Campeões.

Com esta vitória maiúscula, o Leipzig conquistou o terceiro lugar, um ponto atrás do Bayer Leverkusen e do Bayern. Os jogadores de Marco Rose encabeçam um grupo de quatro equipes que contam com nove pontos, com Stuttgart, Wolfsburg e Hoffenheim.

Bicampeão da Copa da Alemanha (2022 e 2023) e campeão da Supercopa da Alemanha em 2023 no campo do Bayern em meados de agosto, o Leipzig se apresenta nesta temporada como um sério candidato ao título da Bundesliga, interrompendo assim a série do gigante de Munique e seus onze títulos consecutivos.

Depois de uma derrota na estreia fora de casa contra o Bayer Leverkusen, outro ambicioso candidato ao Schale (troféu atribuído ao campeão), os jogadores de Marco Rose acumulam três vitórias consecutivas, contra Stuttgart (5-1), Union Berlin (3-0) e Augsburg (3-0), todos com um futebol brilhante.

Os reforços do verão europeu – Xavi Simons e Lois Openda – rapidamente fizeram esquecer as saídas do atacante francês Christopher Nkunku, que partiu rumo ao Chelsea, e o meia húngaro Dominik Szoboszlai, que assinou com o Liverpool.

No último jogo deste sábado, o Eintracht Frankfurt chegou ao seu terceiro empate consecutivo, no estádio do Bochum (1-1), e se mantém no 9º lugar com 6 pontos conquistados.

— Jogos da 4ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Bayern de Munique – Bayer Leverkusen 2 – 2

– Sábado:

RB Leipzig – Augsburg 3 – 0





Freiburg – Borussia Dortmund 2 – 4

Wolfsburg – 1. FC Union Berlin 2 – 1

Mainz – Stuttgart 1 – 3

Colônia – Hoffenheim 1 – 3

Bochum – Eintracht Frankfurt 1 – 1

– Domingo:

(10h30) Heidenheim – Werder Bremen

(12h30) Darmstadt – B. Moenchengladbach

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 10 4 3 1 0 13 5 8

2. Bayern de Munique 10 4 3 1 0 11 4 7

3. RB Leipzig 9 4 3 0 1 13 4 9





4. Stuttgart 9 4 3 0 1 14 6 8

5. Hoffenheim 9 4 3 0 1 10 6 4

6. Wolfsburg 9 4 3 0 1 7 5 2

7. Borussia Dortmund 8 4 2 2 0 8 5 3

8. 1. FC Union Berlin 6 4 2 0 2 9 7 2

9. Eintracht Frankfurt 6 4 1 3 0 4 3 1

10. Freiburg 6 4 2 0 2 5 10 -5

11. Werder Bremen 3 3 1 0 2 4 5 -1

12. Bochum 3 4 0 3 1 4 9 -5

13. Augsburg 2 4 0 2 2 7 12 -5

14. Heidenheim 1 3 0 1 2 4 7 -3

15. B. Moenchengladbach 1 3 0 1 2 5 9 -4

16. Colônia 1 4 0 1 3 3 7 -4

17. Mainz 1 4 0 1 3 3 12 -9

18. Darmstadt 0 3 0 0 3 2 10 -8

./bds/tba/psr/aam

