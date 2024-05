Borussia Dortmund tem interesse em Jobe Bellingham

Lancei Lance - https://istoe.com.br/autor/lance/ 16/05/2024 - 14:19 Para compartilhar:

Segundo informações do site ‘Football Insider’, o Borussia Dortmund está interessado em contratar o meio-campista Jobe Bellingham do Sunderland neste verão. O jovem de 18 anos acaba de completar uma primeira temporada impressionante com o clube, depois de se transferir do Birmingham City.

Jobe é irmão do craque do Real Madrid, Jude Bellingham, que também atuou pelo Borussia Dortmund e se destacou globalmente na Bundesliga, rendendo uma transferência que custou 103 milhões de euros aos cofres madrilenhos.

Os Aurinegros conhecidos por captar jovens talentos e transformá-los em superestrelas: jogadores como Haaland, Sancho, Dembélé e o próprio Bellingham chegaram ao clube muito jovens e conquistaram evidência.

O Borussia Dortmund, finalista da Champions League, está considerando uma possível transferência do jogador de 18 anos depois de seu irmão se tornar um dos melhores jogadores do futebol mundial durante sua passagem pelo clube.

O meia foi titular em 43 de suas 45 partidas no campeonato e marcou 7 gols, com os Black Cats terminando em 16º na tabela da Championship (segunda divisão inglesa).