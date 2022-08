Borussia Dortmund, Série B… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de sexta-feira

Parceria Lance & IstoÉ 12/08/2022 - 2:00 Compartilhe

A agenda esportiva desta sexta-feira promete fortes emoções aos amantes de esporte. Além do jogo do Borussia Dortmund na Bundesliga, a sexta também conta com confrontos da Série B, La Liga e Ligue 1.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

SÉRIE B

21h30 – Bahia x Ituano

Onde assistir: SporTV e Premiere

21h30 – Brusque x Ponte Preta

Onde assistir: Premiere

19h – Londrina x Vila Nova

​Onde assistir: SporTV e Premiere

LA LIGA

16h – Osasuna x Sevilla

Onde assistir: ESPN e Star+

LIGUE 1

16h – Nantes x Lille

Onde assistir: Star+

BUNDESLIGA

Freiburg x Borussia Dortmund

Onde assistir: OneFootball

