Borussia Dortmund marca no fim e estreia com vitória sobre o Colônia no Alemão

Com direito a estádio lotado, o Borussia Dortmund sofreu para garantir os três pontos em sua estreia no Campeonato Alemão ao derrotar o Colônia por 1 a 0, neste sábado, em seus domínios. O gol que decretou o triunfo foi anotado por Donyell Malen, aos 44 minutos do segundo tempo.

O resultado anima a torcida já que o Bayern de Munique, principal candidato ao título do torneio, iniciou a competição com um triunfo convincente nesta sexta-feira: 4 a 0 sobre o Werder Bremen.

Apesar de contar com o apoio de seus torcedores, o duelo foi marcado pelo equilíbrio. O Dortmund teve mais posse de bola e conseguiu criar boas chances de movimentar o marcador. No entanto, com um contra-ataque eficiente, o Colônia foi sempre uma ameaça à meta adversária com investidas em velocidade.

Com o 0 a 0 persistindo, o segundo tempo passou a ter contornos dramáticos para o Dortmund. Adamyan perdeu uma chance clara de abrir o placar para os visitantes com uma cabeçada na pequena área. Já o gol redentor saiu próximo do fim da partida e teve como origem um escanteio.

A cobrança contou com um desvio na primeira trave. Donyell Mallen completou a jogada e, mesmo desequilibrado, conseguiu superar o goleiro rival e garantir a vitória do Borussia Dortmund nesta primeira rodada do Campeonato Alemão.

No complemento da rodada, um confronto que teve oito bolas na rede determinou o empate em 4 a 4 entre o Augsburg e o Borussia Mönchengladbach. Mesmo fora de casa, o Borussia abriu o placar com Itakura, logo aos 13 minutos, após cobrança de escanteio. Aos 27 minutos, Cvancara ampliou, mas a resposta veio em seguida com Rexhbeca diminuindo.

Os visitantes fizeram 3 a 1 com Ngoumou, mas Bauer colocou novamente o Augsburg na briga ao fazer o segundo gol de sua equipe aos 41 minutos. O empate de 3 a 3 aconteceu nos acréscimos com Michel convertendo o pênalti.

Após um primeiro tempo com seis gols, a etapa complementar teve um ritmo bem mais cadenciado. Aos 31 minutos, Ruben Varga virou o jogo para os donos da casa levando a torcida à loucura. Nos acréscimos, porém, Cvancara, de pênalti, decretou o empate em 4 a 4 deslocando o goleiro Dhamen na cobrança.

Também neste sábado, o Stuttgart goleou o Bochum por 5 a 0, diante de sua torcida. Guirassy aos 18 minutos e Zagadou, já no final da etapa inicial, garantiram a vantagem parcial de 2 a 0. Na volta do intervalo, o africano Silas marcou duas vezes e Guirassy fechou o placar que garantiu os três pontos para sua equipe.

Comandado pelo técnico Xabi Alonso, o Bayer Leverkusen superou o RB Leipzig por 3 a 2. O duelo teve um fato inusitado. Um torcedor passou mal e foi atendido em um setor próximo às organizadas do Leverkusen. Logo bandeirões foram usados para cobrir o espaço onde estava o fã, enquanto os médicos faziam o atendimento de urgência.

Em campo, o Bayer fechou o primeiro tempo em vantagem com gols de Frimpong e Tah, enquanto Dani Olmo descontou. Na segunda etapa, Wirtz fez 3 a 1 enquanto Openda diminuiu para o Leipzig.

O Wolfsburg também entrou em campo e garantiu mais três pontos ao superar o Heidenheim por 2 a 0. Com dois gols de Jonas Wind, ainda no primeiro tempo, o time da casa definiu o duelo.

Já o Hoffenheim acabou surpreendido ao perder em casa para o Freiburg por 2 a 1. Os visitantes saíram na frente graças a um gol contra de Szalai. Roland Salai chutou forte para ampliar a vantagem. Sven Jablonski descontou ainda nos acréscimos do primeiro tempo. Mesmo com o apoio dos seus torcedores durante todo o segundo tempo, o Hoffenheim acabou amargando o revés em seu estádio.

