Borussia Dortmund e Freiburg vencem e pressionam o Bayern na Bundesliga

Borussia Dortmund (2º) e Freiburg (3º) venceram suas partidas da sétima rodada da Bundesliga neste sábado e ficaram a um ponto do líder Bayern de Munique (16 pontos), que receberá o Eintracht Frankfurt (14º) no domingo.

O Dortmund acumulou sua quinta vitória em sete rodadas, ao vencer o Augsburg (15º) por 2 a 1 apesar de não poder contar com o lesionado Erling Haaland.

O norueguês de 21 anos vinha nesta temporada com uma média de mais de um gol por jogo, e sua força física cria um ponto de apoio e fixação para os zagueiros adversários que a equipe comandada por Marco Rose sente falta na sua ausência.

Mas o Borussia Dortmund compensa com sua seriedade e solidariedade. E com a boa atuação do capitão Marco Reus, do holandês Donyell Malen e do alemão Julian Brandt.

O próprio Brandt fez 2 a 1 neste sábado, aos 51 minutos, contra o Augsburg, equipe que não consegue se afastar da zona de perigo da tabela.

O Borussia Dortmund, diante de 40 mil espectadores (50% da capacidade do estádio), abriu o placar aos 10 minutos, através do português Raphaël Guerreiro, de pênalti.

Mas os bávaros empataram antes do intervalo por meio do suíço Andi Zeqiri (35).

Após as instruções passadas por Rose no intervalo, o time da casa reapareceu com outra cara no segundo tempo e Brandt voltou a colocar seu time em vantagem no placar com um disparo rasteiro de pé esquerdo.

Como os mesmos 15 pontos e ainda sem conhecer a derrota está o Freiburg depois de vencer o Hertha (13º) em Berlim, por 2 a 1, com gols do austríaco Philipp Lienhart (17) e Nils Petersen (78).

E o Wolfsburg (5º), que havia empatado em 1 a 1 com o Sevilla na Liga dos Campeões, perdeu em casa para o Borussia Mönchengladbach (8º), que encerrou uma maldição de 19 anos sem vencer no estádio dos ‘Wölfe’. Um resultado que confirma a melhora do ‘Gladbach’ depois de ter derrotado o Borussia Dortmund na semana passada (1-0).

— Jogos da sétima rodada do campeonato alemão (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Colônia – Greuther Furth 3 – 1







– Sábado:

Wolfsburg – B. Moenchengladbach 1 – 3

Borussia Dortmund – Augsburg 2 – 1

Stuttgart – Hoffenheim 3 – 1

Hertha Berlim – Freiburg 1 – 2

RB Leipzig – Bochum

– Domingo:

(10h30) Mainz – 1. FC Union Berlin

(12h30) Bayern de Munique – Eintracht Frankfurt

(14h30) Arminia Bielefeld – Bayer Leverkusen

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 16 6 5 1 0 23 5 18

2. Borussia Dortmund 15 7 5 0 2 19 13 6

3. Freiburg 15 7 4 3 0 11 5 6

4. Bayer Leverkusen 13 6 4 1 1 16 7 9

5. Wolfsburg 13 7 4 1 2 9 8 1

6. Colônia 12 7 3 3 1 13 9 4

7. Mainz 10 6 3 1 2 6 3 3

8. B. Moenchengladbach 10 7 3 1 3 9 10 -1

9. 1. FC Union Berlin 9 6 2 3 1 8 8 0

10. Hoffenheim 8 7 2 2 3 12 11 1

11. Stuttgart 8 7 2 2 3 12 13 -1

12. RB Leipzig 7 6 2 1 3 12 7 5

13. Hertha Berlim 6 7 2 0 5 8 20 -12

14. Eintracht Frankfurt 5 6 0 5 1 6 9 -3

15. Augsburg 5 7 1 2 4 3 13 -10

16. Arminia Bielefeld 4 6 0 4 2 3 6 -3

17. Bochum 4 6 1 1 4 4 13 -9

18. Greuther Furth 1 7 0 1 6 5 19 -14

