Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen ficam no empate e se distanciam do topo do Alemão

Borussia Dortmund (6º) e Bayer Leverkusen (4º) ficaram no empate em suas respectivas partidas, ambas pelo mesmo placar de 2 a 2, neste sábado, pela 21ª rodada do Campeonato Alemão, resultado que afastam as duas equipes do topo da tabela.

Jogando em casa, o time da cidade de Leverkusen não foi forte o suficiente para superar o Mainz (12º) e agora tem 36 pontos, dois a menos que o Wolfsburg (3º), adversário deste domingo do Borussia Mönchengladbach (7º).

Já o Dortmund mostrou mais uma vez irregularidade diante do com o Hoffenheim (12º), e está a cinco pontos do Wolfsburg.

O Dortmund tem apenas cinco pontos em seus últimos seis jogos e pode deixar a zona de classificação para a Liga Europa (5ª e 6ª posições) neste fim de semana, dependendo do resultado de outros adversários diretos.

O Bayern de Munique, líder da competição com 48 pontos, joga nesta segunda-feira com o Bielefeld (16º) para tentar aumentar a sua vantagem sobre o segundo colocado Leipzig (44 pontos), que na sexta-feira derrotou por 2 a 1 o Augsburg.

Também neste sábado, o lanterna Schalke (18º) conseguiu um ponto no empate sem gols com Union Berlin (9º), resultado que deixa a equipe a cinco pontos da primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

— Jogos e resultados da 21ª rodada do Campeonato Alemão:

– Sexta-feira:

RB Leipzig – Augsburg 2 – 1

– Sábado:

Borussia Dortmund – Hoffenheim 2 – 2

Bayer Leverkusen – Mainz 2 – 2

Stuttgart – Hertha Berlim 1 – 1

Werder Bremen – Freiburg 0 – 0

1. FC Union Berlin – Schalke 04 0 – 0

– Domingo:

(11h30) Eintracht Frankfurt – Colônia

(14h00) Wolfsburg – B. Moenchengladbach

– Segunda-feira:

(16h30) Bayern de Munique – Arminia Bielefeld

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 48 20 15 3 2 58 26 32

2. RB Leipzig 44 21 13 5 3 37 18 19

3. Wolfsburg 38 20 10 8 2 32 19 13

4. Bayer Leverkusen 36 21 10 6 5 39 23 16

5. Eintracht Frankfurt 36 20 9 9 2 41 29 12

6. Borussia Dortmund 33 21 10 3 8 41 31 10

7. B. Moenchengladbach 32 20 8 8 4 37 31 6

8. Freiburg 31 21 8 7 6 35 33 2

9. 1. FC Union Berlin 30 21 7 9 5 34 25 9

10. Stuttgart 26 21 6 8 7 38 35 3

11. Werder Bremen 23 20 5 8 7 24 27 -3

12. Hoffenheim 23 21 6 5 10 32 39 -7

13. Augsburg 22 21 6 4 11 21 34 -13

14. Colônia 21 20 5 6 9 20 33 -13

15. Hertha Berlim 18 21 4 6 11 26 37 -11

16. Arminia Bielefeld 17 19 5 2 12 15 32 -17

17. Mainz 14 21 3 5 13 21 42 -21

18. Schalke 04 9 21 1 6 14 15 52 -37

./bds/pm/mcd

Veja também