Borussia Dortmund cumpre tabela no Alemão e perde de 3 a 0 do Mainz

Há cerca de um ano, o Mainz empatou em 2 a 2 com o Borussia Dortmund e acabou com o sonho de título dos adversários na última rodada do Campeonato Alemão. Neste sábado, desta vez fora de casa, o Dortmund voltou a sofrer com o Mainz e perdeu por 3 a 0. O resultado, porém, não faz diferença aos aurinegros.

O Borussia Dortmund é apenas o quinto colocado no Campeonato Alemão, mas é finalista da Liga dos Campeões e no dia 1º de junho, em Wembley, busca contra o poderoso Real Madrid seu segundo título na competição. Por isso, o time que entrou em campo na Mainz Arena neste sábado é totalmente distinto do que venceu o PSG por 1 a 0 no Parc des Princes.

Dos titulares da semifinal em Paris, apenas o zagueiro Nico Schlotterbeck foi escalado pelo técnico Edin Terzic para começar contra o Mainz, que ainda luta contra o rebaixamento. Com o time alternativo, na metade do primeiro tempo o Dortmund já perdia por 3 a 0, gols de Leandro Barreiro, de Luxemburgo, e do sul-coreano Jae-Sung Lee (dois).

No decorrer do segundo tempo, Terzic ainda colocou alguns titulares como o atacante inglês Sancho e o meia alemão Julian Brandt, mas o time não rendeu e na segunda etapa não conseguiu finalizar nenhuma vez em direção ao gol. O Mainz aproveitou o desinteresse do Dortmund e subiu para a 15ª colocação, com 32 pontos, dois a mais do que o 16º, o Union Berlin. Na última rodada, enfrenta o Wolfsburg, na casa do adversário, no sábado.

O Borussia Dortmund recebe, no mesmo dia, o lanterna e já rebaixado Darmstadt, mas o jogo que vale mesmo acontece em Londres, em 1º de junho.

Outros resultados do Campeonato Alemão deste sábado: Leipzig 1 x 1 Werder Bremen; Freiburg 1 x 1 Heidenheim; Borussia Mönchengladbach 1 x 1 Eintracht Frankfurt; Colônia 3 x 2 Union Berlin