Borussia Dortmund atropela Celtic (7-1) pela 2ª rodada da Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/10/2024 - 18:50 Para compartilhar:

O Borussia Dortmund não tomou conhecimento do Celtic e aplicou um sonoro 7 a 1 sobre o time escocês nesta terça-feira (1º), pela segunda rodada da Liga dos Campeões, uma goleada que o mantém no topo da tabela antes de visitar o Real Madrid, daqui a três semanas.

O capitão Emre Can abriu os alemães convertendo um pênalti aos 7 minutos e Daizen Maeda empatou logo depois (9′).

Mas o time do técnico Nuri Sahin mostrou toda sua superioridade com um hat-trick ainda no primeiro tempo de Karim Adeyemi (11′, 29′ e 42′). O guineense Serhou Guirassy balançou as redes duas vezes (40′ de pênalti e 66′) e Felix Nmecha (79′), completou a goleada.

“Foi um jogo muito especial”, comemorou Adeyemi, eleito o melhor em campo.

“A equipe marcou muitos gols. A bola entrou em todos os chutes”, disse o volante Emre Can ao Amazon Prime: “Não existe jogo perfeito, mas foi muito, muito bom. Este tem que ser o padrão que pretendemos estabelecer”, acrescentou.

O Celtic, que havia estreado na Liga dos Campeões com uma goleada sobre o Slovan Bratislava por 5 a 1, perdeu assim o grande saldo de gols que havia conseguido nesse jogo, ao ser atropelado diante da ‘Muralha Amarela’ no Signal Iduna Park.

Com este resultado o Dortmund ganha moral para a visita ao Real Madrid na terceira rodada da Liga dos Campeões, no dia 22 de outubro, uma reedição da final de 2024 vencida pelo time ‘merengue’ em junho passado.

bur-dam/pm/aam