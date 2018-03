Borussia Dortmund anuncia renovação contratual de Marco Reus até 2023

Principal destaque do Borussia Dortmund, Marco Reus estendeu seu vínculo com o clube nesta sexta-feira. A diretoria anunciou que o meia assinou novo contrato até o meio de 2023, indo de encontro à debandada dos principais nomes do elenco que aconteceu nos últimos anos.

Ao contrário de Mario Götze, que retornou posteriormente, Mats Hummels, Lewandowski e Aubameyang, que deixaram o Borussia após ganharem destaque mundial, Reus preferiu seguir no clube que defende desde 2012. O novo acordo é válido até o dia 30 de junho de 2023 e foi motivo de celebração por parte do atleta.

“Desde 2012 eu visto a camisa do Borussia. Estou feliz e orgulhoso por anunciar que continuarei vestindo-a. Dortmund é minha casa, o Borussia é meu clube! Desde criança, sonhava em correr com as cores preta e amarela, jogando por este clube. Com a mais profunda convicção, gostaria de dar um claro sinal para o futuro com esta assinatura”, anunciou Reus.

Reus é nome constantemente chamado para a seleção alemã e deve estar na Copa do Mundo da Rússia se as lesões permitirem. O jogador sofre com muitos problemas físicos, como o que o tirou do Mundial do Brasil, em 2014, e voltou há apenas quatro semanas de uma grave contusão no joelho.

“O fato de o Borussia repetidamente me ajudar em momentos nada perfeitos tiveram um efeito positivo na minha decisão. Neste ponto, é importante para mim agradecer. Obrigado a todos no clube, à minha namorada e à minha família, além de todos que me deram amor para que eu ficasse mais forte”, comentou.

A renovação também foi celebrada pelo Dortmund, que admitiu ter recebido diversas ofertas pelo meia. “Estamos muito felizes que o Marco, apesar de os melhores times do mundo terem realizado ofertas, decidiu estender seu contrato prematuramente e por um logo período. Este jogador mostra o maior grau de identificação conosco, o que nos deixa muito orgulhosos”, disse o presidente do clube, Hans-Joachim Watzke.