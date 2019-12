Borussia Dortmund acerta venda de Julian Weigl ao Benfica

O meio-campista Julian Weigl está de saída do Borussia Dortmund. Nesta terça-feira, o clube alemão anunciou que aceitou uma oferta do Benfica para negociar o jogador, em transação que será sacramentada assim que a janela de transferências de janeiro for aberta no futebol europeu.

“Julian chegou até nós com esse desejo e concordamos – também por causa de seus serviços prestados ao clube. Desejamos a ele tudo de bom para o seu futuro”, disse Michael Zorc, o diretor esportivo do Borussia Dortmund.

Os detalhes financeiros da transação não foram revelados, mas as informações da imprensa portuguesa são de que o Benfica vai desembolsar 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 90 milhões) para contar com Weigl a partir da segunda metade da temporada 2019/2020.

Weigl estava desde 2015 no Dortmund, quando chegou ao time proveniente do Munique 1860. Ele somou 171 jogos disputados pelo clube, tendo sido convocado para compor o grupo da seleção alemã que disputou a Eurocopa de 2016, sendo eliminada nas semifinais.

“Gostaria de agradecer meus companheiros de equipe, funcionários do Borussia Dortmund e todos os torcedores deste grande clube pelo ótimo período. Sempre levarei o Borussia Dortmund no coração”, disse o meio-campista de 24 anos.