Bortoleto sente início ruim, mas prega calma e se inspira em Russell: ‘Aprender e melhorar’

O brasileiro Gabriel Bortoleto não teve receio em se expressar durante entrevista recente que vem sentindo o início complicado na Fórmula 1. O novato da Sauber ainda não somou nenhum ponto nas primeiras quatro corridas que participou.

Acostumado com triunfos e títulos, o jovem de 20 anos, tenta se adaptar ao novo momento na principal categoria do automobilismo mundial. Ele foi campeão da Fórmula 3 e da Fórmula 2, nos anos de 2023 e 2024, respectivamente.

“Não tem sido fácil. Vim de dois anos sendo campeão, brigando por vitórias e pódios. E agora, quando faço um ótimo trabalho, chego ao Q2. Mas isso não é novidade, não esperava começar esta temporada brigando por pódios ou pontos. É assim que funciona, preciso ter paciência”, disse.

Consciente, o paulista se inspira em George Russell, atual piloto titular da Mercedes, que teve um início complicado. O britânico correu sua primeira temporada pela Williams, em 2019, e não pontuou. Ele só foi somar sua primeira marca só em 2020, quando substituiu Lewis Hamilton com covid-19, e concluiu o GP do Bahrein em nono lugar.

“Se lembrar do início de George Russell na Fórmula 1, ele não marcou nenhum ponto e, agora, briga constantemente por pódios e objetivos grandes. Preciso aprender e melhorar. Realisticamente, não estou brigando por pontos, mas tudo pode acontecer e não podemos desistir”, explicou.

No último domingo, Bortoleto concluiu o GP do Bahrein, em Sakhir, na 18ª e última posição. Nas provas anteriores, abandou na Austrália após rodar na chuva, foi 14º na China e 19º no Japão. Agora, o brasileiro foca suas atenções no próximo fim de semana, quando a 5ª etapa da temporada acontece na Arábia Saudita, no Circuito de Jeddah-Corniche.

O primeiro treino livre em Jeddah será nesta sexta-feira, às 10h30 (de Brasília). Já o segundo será às 14h. No sábado, os horários se repetem para, respectivamente, terceiro treino e a classificação. Por fim, novamente às 14h de domingo, ocorre a prova.