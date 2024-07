Borré marca no fim e Inter arranca empate com o Bahia na Arena Fonte Nova

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2024 - 22:45 Para compartilhar:

O Bahia perdeu a oportunidade de se aproximar dos líderes do Brasileirão, ao ceder o empate ao Internacional por 1 a 1, neste sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 20ª rodada. David Duarte abriu o placar, mas Borré, aos 43 minutos do segundo tempo, decretou a igualdade.

Com o resultado, o Bahia conheceu o quatro tropeços consecutivos no torneio e ficou fora da zona de classificação para a próxima edição da Libertadores, com 32 pontos. Já o Inter continuou sem vencer sob o comando de Roger Machado e ficou com 20, cada vez mais perto da zona de rebaixamento.

O Bahia quis se aproveitar do momento ruim do Inter para pressionar. A estratégia deu resultado logo de cara. Aos seis minutos, Carlos De Pena cobrou falta na segunda trave. David Duarte subiu sozinho e cabeceou no fundo das redes. Wesley e Enner Valencia tentaram empatar, mas desperdiçaram as chances criadas.

O jogo acabou ficando aberto. O Bahia chegou a marcar o segundo, aos 37, com Thaciano, mas a arbitragem marcou impedimento e anulou o lance. Do outro lado, Enner Valencia roubou a bola de Caio Alexandre, aos 40, saiu na frente de Marcos Felipe, mas chutou na trave.

Nervoso em campo, o Inter se precipitava nas tomadas de decisões, o que acabou facilitando a marcação do Bahia. O time mandante conseguiu levar a vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, o Bahia travou a partida e passou a administrar o resultado. O jogo ficou lento, com poucas oportunidades de gol, mas o Inter não desistiu e empatou aos 43. Gustavo Prado fez linda jogada e arriscou de fora da área. Marcos Felipe largou e Borré completou para o gol.

Após levar o empate, o Bahia voltou a jogar e foi para o ataque. Cauly ainda tentou evitar o tropeço, mas Bustos salvou o Inter. Com isso, o jogo terminou empatado por 1 a 1.

Na próxima rodada, o Bahia enfrenta o Fluminense no domingo, às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). No mesmo dia, o Inter recebe o Palmeiras, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 1 INTERNACIONAL

BAHIA – Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, David Duarte (Vitor Hugo) e Luciano Juba; Caio Alexandre, Carlos de Pena (Éverton Ribeiro) e Cauly; Biel (Rafael Ratão), Everaldo (Luciano Rodríguez) e Thaciano (Iago). Técnico: Rogério Ceni.

INTERNACIONAL – Rochet; Bustos, Mercado, Robert Renan e Bernabéi; Bruno Gomes (Rômulo), Bruno Henrique (Matheus Dias) e Gabriel Carvalho (Gustavo Prado); Wesley (Hyoran), Enner Valencia (Lucca Drummond) e Borré. Técnico: Roger Machado.

GOLS – David Duarte, aos 12 minutos do primeiro tempo. Borré, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Gilberto (Bahia); Bustos, Mercado e Rochet (Internacional).

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA – R$ 1.012.621,50.

PÚBLICO – 33.237 torcedores.

LOCAL – Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).