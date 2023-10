Borracha: Conab fará leilão de Pepro para 3,53 mil toneladas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/10/2023 - 21:10 Compartilhe

Produtores de borracha natural terão apoio do governo para o escoamento de 3,53 mil toneladas do produto da safra 2023/24. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realiza na quarta-feira, 11, leilão de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro). Poderão participar produtores e/ou cooperativas dos Estados da Bahia, do Espírito Santo, de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Tocantins.

“Poderão participar produtores rurais e suas cooperativas que comprovarem a venda e o escoamento da borracha natural para a usina de beneficiamento ou comerciantes.” O leilão de Pepro prevê a concessão de uma subvenção econômica (prêmio) ao produtor que se disponha a vender seu produto pela diferença entre o valor do Preço Mínimo estipulado pelo governo federal e o valor do prêmio arrematado em leilão. O objetivo é promover a garantia de renda ao produtor e cumprir a Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) do Governo Federal.

De acordo com o aviso publicado, os limites negociados variam de acordo com o estado de origem do produto. Goiás e Tocantins terão limite de negociação de até 4 mil quilos por participante. Já a borracha com origem em Minas Gerais e Mato Grosso do Sul está limitada a 3 mil quilos; os produtores paranaenses poderão negociar até 2 mil quilos, enquanto que para Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso e São Paulo o limite é de 1 mil quilos.

