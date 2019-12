Borja diz que espera resposta do Palmeiras para fechar com Junior Barranquilla

O centroavante Miguel Borja se acertou com o Junior Barranquilla, da Colômbia. No entanto, o jogador de 26 anos ainda aguarda a resposta do Palmeiras para a transferência ser oficializada. Ele é torcedor do clube colombiano e falou em “sonho se tornando realidade”.

Contratado em 2017, Borja tem vínculo com o Palmeiras até o final de 2021. Ele não está nos planos para a próxima temporada e o clube alviverde deve emprestá-lo para o Junior Barranquilla. O Olimpia, do Paraguai, também demonstrou interesse no centroavante.

“Entre o clube (Junior Barranquilla), eu e meu agente está tudo OK. A única coisa que estamos esperando é a resposta do Palmeiras e alguns detalhezinhos que faltam”, afirmou Borja, nesta sexta-feira, em entrevista ao canal colombiano Win Sports.

“Está se tornando realidade o sonho que eu tinha. Minha família e eu tínhamos claro que queríamos que essa porta se abrisse. Chegaram outras propostas, mas tratei de manter a minha decisão. Esperamos que as coisas se concretizem”, acrescentou.

Borja é a contratação mais cara da história do Palmeiras, que investiu US$ 10,5 milhões (R$ 32,5 milhões na época) para comprar o centroavante do Atlético Nacional, da Colômbia. O investimento pelos 70% dos direitos econômicos do jogador foi feito com a ajuda da patrocinadora Crefisa, que terá de receber o valor até o final de 2023.

Por não ter negociado Borja no meio desta temporada, o Palmeiras precisa pagar mais US$ 3 milhões (mais R$ 12 milhões na cotação atual) para adquirir os 30% dos direitos econômicos restantes. A quantia ainda não foi paga.

Nesta temporada, Borja disputou 25 jogos e marcou seis gols pelo Palmeiras. Ele chegou a ser a terceira opção do ataque alviverde, atrás de Luiz Adriano e Deyverson.